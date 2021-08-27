طريقة تحضير الكفتة المشوية زي المحلات

طريقة تحضير الكفتة المشوية، تعتبر الكفتة المشوية من أكثر المأكولات المفضلة عند الجميع حيث يتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وترغب كل سيدة في تحضيرها في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال ذلك المقال سنقدم إليكم طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل.

مقادير تحضير الكفتة المشوية:

تتسم مقادير الكفتة المشوية بالسهولة أنها غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكفتة المشوية:

تتسم طريقة تحضير الكفتة المشوية بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير بالتفصيل:

القيام بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض. القيام بوضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم إخراج اللحم من الثلاجة ويتم صنع أصابع الكفتة. يتم وضع أصابع الكفتة على أداة الشوي وسيتم البدء في الشوي على الفحم. يتم رش مياه البصل على الكفتة أثناء الشوي. القيام بتقليب الكفتة من أجل التأكد أنها قد سويت من كافة الجوانب.

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف حزمة من البقدونس.

رشة من جوز الطيب.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملح.

فلفل أسود.

القيام بخلط كافة المكونات مع بعضها مع اللحم جيداً. يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة. يتم إخراج الخليط من الثلاجة ويتم صنع أصابع الكفتة. الحصول على مقلاة كبيرة ويتم البدء في وضع أصابع الكفتة. يتم وضع المقلاة على النار المتوسط ويتم تغطيتها لحين أن تنضج. يتم إشعال قطعة من الفحم ويتم وضعها في قطعة من وق القصدير. القيام بوضع قطعة من الفحم في وسط الكفتة ويتم تغطيتها لبضع دقائق. يلزم إطفاء النار لحين أن يتم الحصول على كفتة مشوية. يتم تقديم سلطة الطحينة والسلطة الخضراء بجوار الكفتة المشوية.

طريقة تحضير الكفتة المشوية:مقادير تحضير الكفتة المشوية في المقلاة:طريقة تحضير الكفتة المشوية في المقلاة: