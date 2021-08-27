الحر ده محتاج مشروبات منعشة طول الوقت، واكيد كلنا هييجي علينا وقت ونزهق من تكرار العصاير التقليدية زي الليمون ا الليمون نعناع او البطيخ وغيرهم، عشان كده في المقال ده جايينلك بوصفة جديدة منعشة ولذيذة وكمان سهلة جدا، اعرفي معانا وصفة جديدة لمشرب عصير الليمون المنعش واللذيذ

وصفة جديدة لمشرب عصير الليمون المنعش واللذيذ.. اعرفيها وجربيها

الكمية في الوصفة دي تكفي 4 أكواب.

المكونات اللي هتحتاجيها

3/4 كوب توت أسود أو اي نوع توت تفضليه، ممكن تستبدليه بالفراولة.

1 ملعقة كبيرة أوراق نعناع فريش

1/2 كوب فراولة

1/2 كوب عصير ليمون معصور طازة

3/4 كوب سكر أو كمية السكر ممكن تحدديها حسب الرغبة

4 أكواب من مياة منقوع التوت “بتتحضر بإنك تنقعي كمية من التوت او الفراولة من قبلها ب24 ساعة في مياة فاترة، وبعد مرور الوقت تصفي المياة من الفاكهة، وممكن ما ترميش الفاكهة وتستخدميها في تحضير عصير لذيذمع مكعبات تلج او تعمليها سموزي.

طريقة التحضير

عشان تعملي السيرب الشفاف او الشربات، في حلة صغيرة على النار حطي المياة والسكر وقلبي لحد ما السكر يدوب، وسيبيه على النار لحد ما يغلي ويتقل زي الشربات العادي، لكن مايتقلش اوي .

بعد ما يتقل، سيبيه على جنب يبرد وممكن لما درجة الحرارة تهدا شوية تحطيه في علبه وتحطيه في الفريزر عشان يسقع اسرع.

للسيرب اللي عملناه بعد ما يبرد، حطي عصير الليمون اللي محضرينه مع سيرب التوت اوالفراولة ومعاهم قطع منالتوت اوا لفراولة وارواق من النعناع الفريش مع تلج، وقلبي كويس لحد ما كله يتجانس مع بعضه.

بعد كده ابدأي صبيه في كوبايات وقدميه مع قطع التوت والفراولة واوراق النعناع الاخضر.

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