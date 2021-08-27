ألذ كفتة اقتصادية ولذيذة طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بتتبيلة رهيبة وطعم أروع

الاكلات الاقتصادية من أهم الأشياء التي تلجأ إليها الأمهات عادتا وعذا لمواجهة الظروف العصيبة التي تمر بالبيت من مصاريف و طلبات لخذا تكن الاكلات الاقتصادية من أهم أبواب التوفير التي تستخدمها النساء كل يوم، ولكن كما أن الأمهات دائمًا يسعون التوفير يريدون أيضًا أن تكون الوجبة مفيدة وقيمة ولذيذة لكي يستطيعوا الابناء تناولها دون الشعور بأي فرق، فكانت الكفته هي أفضل خيارات الأطفال في كل وقت لتناولها، الكفتة من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويتناولها بكل حب وتلذذ، لذلك دائمًا الامهات يطهون الكفتة بطرق مختلفة والآن سنقدم لكم طريقة جديدة للكفتة بشكل اقتصادي.

مكونات عمل كفتة الفراخ الاقتصادية

كما ذكرنا سابقاً فهي كفتة اقتصادية، لهذا ستلاحظين أن جميع مكوناتها اقتصادية جدًا ومتوفرة وتكلفة غير عالية الثمن نهائيا، واليكم مكونات وهي:

نصف صدر من الفراخ البانية.

2 بصلة مفرومة.

حبة من الفلفل الاخضر.

2 حبة من الطماطم.

6 معالق من الكزبرة المفرومة.

3 معالق من الشبت.

ملح أبيض.

فلفل أسود.

نصف معلقة من الشطة.

ملعقة من البهارات.

معلقة صغيرة من البابريكا.

ثوم مفروم.

معلقة من صلصة الطماطم.

5 معالق من البقسماط.

زيت نباتي.

طريقة تحضير كفتة الفراخ الاقتصادية

الكفتة تتميز عادتا بسهولة طهيها ولذتها التي لا تقاوم أبداً، ولهذا دائماً يتواجد الكفتة في جميع المنازل لأنها ملجأ الأمهات الذين يعانون من عدم تناول أطفالهم الطعام بشكل جيد، وهذه الكفتة الاقتصادية ايضًا سهلة التحضير جدًا وطريقة التحضير هي: