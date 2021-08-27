طريقة عمل الفشار زي المحلات بنكهات مختلفة لذيذة حلو وحادق في المنزل

طريقة عمل الفشار يعد من التسالي باهظة الثمن التي تتوافر في معظم البيوت، ويندرج في قائمة البقوليات ذرة الفشار المفرقعة عندما يتعرض لحرارة عالية ويعتبر من المسلية الخفيفة التي يعشق تناولها الكبار والصغار في أي وقت، ويمثل وجبة خفيفة قليلة السعرات، وله أسماء عديدة يطلق عليه البوب كورن Pop Corn، البوشار، الذرة المتشققة.

طريقة عمل الفشار بنكهات مختلفة طريقة عمل الفشار بنكهات مختلفة الفشار فوائد عديده ويحتوي على قيمة غذائية عالية هامه مصدر غني بالفيتامين ب12، أ، ج، والمعادن المهمة للجسم، يحتوي على نسبة عالية من الألياف المغذية، ويفضل تناولها بكميات كبيرة لمن يتبع حمية غذائية أو أتباع رجيم صحي، ويعد مصدر غني بمضادات الأكسدة، يساعد الجسم على أمتصاص نسبة كبيرة من الجلوكوز. طريقة عمل الفشار بالجبنة طريقة عمل الفشار بالجبنة المكونات كوب فشار.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة توابل بودرة جبنة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان زيت نباتي.

حلة عميقة. طريقة التحضير نضع الحلة على النار، نضع الزيت ونتركه يسخن.

نضع كمية صغيرة من الذرة ونضع الغطاء بأحكام ونتركه حتي يطقطق.

نضع في طبق صغير توابل الجبنة والملح ونقلبهم، نضع الفشار في طبق كبير عميق.

نضع الفشار في الطبق ونرش كمية من التوابل ونضيف بشر الجبنة الشيدر.

نقلب جيداً الفشار مع التوابل والجبنة المبشورة، نكرر ما سبق في باقي ذرة الفشار.

يصب في أطباق مناسبة، يقدم بارد. طريقة عمل الفشار بالشوكولاتة طريقة عمل الفشار بالشوكولاتة المكونات كوبان ذرة فشار.

مكعبان زبده.

ملعقة زيت طعام.

ذرة ملح. مكونات صوص الشوكولاتة السائلة بالكاكاو كوب كاكاو غير محلي.

كوب حليب أو ماء.

نصف كوب سكر بودر أبيض أو بني بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر. طريقة تحضير الصوص نضع السكر البودر والكاكاو في المطحنة الكهربائية.

نطحنهم لفك أي تكتلات، نضعهم في حلة ونرفعهم على النار.

نضيف الحليب أو الماء، نتركهم على نار متوسطة مع أستمرار التقليب.

نتركه على النار حتي يثقل خليط الشوكولاتة، نضيف الفانيليا قبل الرفع وتقلب. طريقة عمل الفشار بصوص الشوكولاتة نضع حلة متوسطة على النار، نضيف الزبدة والملح.

نتركهم حتي يقدحوا نضيف ذرة الفشار بالتدريج والملح.

نضع على الحلة غطاء محكم، نتركه حتي يطقطق.

نضعه الفشار في طبق كبير عميق، نكرر العملية في باقي الذرة.

نصب كمية من صوص الشوكولاتة، نقلب الفشار بملاعق خشبية.

نتركه يهدأ حتي يمتص حبيبات الفشار الشوكولاتة.

نضع الفشار في أطباق مناسبة للتقديم.

طريقة عمل الفشار يعد من التسالي باهظة الثمن التي تتوافر في معظم البيوت، ويندرج في قائمة البقوليات ذرة الفشار المفرقعة عندما يتعرض لحرارة عالية ويعتبر من المسلية الخفيفة التي يعشق تناولها الكبار والصغار في أي وقت، ويمثل وجبة خفيفة قليلة السعرات، وله أسماء عديدة يطلق عليه البوب كورن Pop Corn، البوشار، الذرة المتشققة.

طريقة عمل الفشار بنكهات مختلفة طريقة عمل الفشار بنكهات مختلفة الفشار فوائد عديده ويحتوي على قيمة غذائية عالية هامه مصدر غني بالفيتامين ب12، أ، ج، والمعادن المهمة للجسم، يحتوي على نسبة عالية من الألياف المغذية، ويفضل تناولها بكميات كبيرة لمن يتبع حمية غذائية أو أتباع رجيم صحي، ويعد مصدر غني بمضادات الأكسدة، يساعد الجسم على أمتصاص نسبة كبيرة من الجلوكوز. طريقة عمل الفشار بالجبنة طريقة عمل الفشار بالجبنة المكونات كوب فشار.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة توابل بودرة جبنة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان زيت نباتي.

حلة عميقة. طريقة التحضير نضع الحلة على النار، نضع الزيت ونتركه يسخن.

نضع كمية صغيرة من الذرة ونضع الغطاء بأحكام ونتركه حتي يطقطق.

نضع في طبق صغير توابل الجبنة والملح ونقلبهم، نضع الفشار في طبق كبير عميق.

نضع الفشار في الطبق ونرش كمية من التوابل ونضيف بشر الجبنة الشيدر.

نقلب جيداً الفشار مع التوابل والجبنة المبشورة، نكرر ما سبق في باقي ذرة الفشار.

يصب في أطباق مناسبة، يقدم بارد. طريقة عمل الفشار بالشوكولاتة طريقة عمل الفشار بالشوكولاتة المكونات كوبان ذرة فشار.

مكعبان زبده.

ملعقة زيت طعام.

ذرة ملح. مكونات صوص الشوكولاتة السائلة بالكاكاو كوب كاكاو غير محلي.

كوب حليب أو ماء.

نصف كوب سكر بودر أبيض أو بني بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا بودر. طريقة تحضير الصوص نضع السكر البودر والكاكاو في المطحنة الكهربائية.

نطحنهم لفك أي تكتلات، نضعهم في حلة ونرفعهم على النار.

نضيف الحليب أو الماء، نتركهم على نار متوسطة مع أستمرار التقليب.

نتركه على النار حتي يثقل خليط الشوكولاتة، نضيف الفانيليا قبل الرفع وتقلب. طريقة عمل الفشار بصوص الشوكولاتة نضع حلة متوسطة على النار، نضيف الزبدة والملح.

نتركهم حتي يقدحوا نضيف ذرة الفشار بالتدريج والملح.

نضع على الحلة غطاء محكم، نتركه حتي يطقطق.

نضعه الفشار في طبق كبير عميق، نكرر العملية في باقي الذرة.

نصب كمية من صوص الشوكولاتة، نقلب الفشار بملاعق خشبية.

نتركه يهدأ حتي يمتص حبيبات الفشار الشوكولاتة.

نضع الفشار في أطباق مناسبة للتقديم.

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