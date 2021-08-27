دراسة: تأثير تناول الأطعمة الغنية الفلافونويد على ضغط الدم

ضغط الدم أحد الأمراض الصحية والتي يؤثر عليها الغذاء بشكل مباشر، فهنالك كثير من الأطعمة التي تزيد من ارتفاعه، وهنالك أطعمة صحية تساعد في السيطرة عليه، وبالحديث عن ذلك ذكرت دراسة طبية أن الأطعمة الغنية بمركب الفلافونويد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، إليكم التفاصيل.

الفلافونويد وضغط الدم:

ذكرت دارسة طبية حديثة نُشرت في مجلة Hypertension، أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم الانقباضي ، فضلاً عن تحسين التنوع الأكبر في ميكروبيوم الأمعاء.

وأظهرت الدراسة، الاتي نقلها موقع "اليوم السابع" أن تناول 1.6 حصص من التوت يوميًا (حصة واحدة تساوي 80 جرامًا أو كوبًا واحدًا) بمتوسط ​​انخفاض في مستويات ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.1 ملم زئبق ، وتم تفسير حوالي 12 % من الارتباط بعوامل ميكروبيوم الأمعاء.

فوائد الأطعمة الغنية بالفلافونويد:

قال الباحث الرئيسي إيدين كاسيدي أستاذ التغذية والطب الوقائي في معهد الأمن الغذائي العالمي بجامعة كوينز في بلفاست بأيرلندا الشمالية، رئيس فريق البحث: "يلعب ميكروبيوم الأمعاء لدينا دورًا رئيسيًا في استقلاب مركبات الفلافونويد لتعزيز تأثيراتها الواقية للقلب ، وتوفر هذه الدراسة أدلة تشير إلى أن تأثيرات خفض ضغط الدم يمكن تحقيقها من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي اليومي".

وجدت الدراسات الحديثة أيضًا ارتباطًا بين ميكروبات الأمعاء الكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي للإنسان وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) ، وهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

حيث فحص الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد مع ضغط الدم وتنوع ميكروبيوم الأمعاء، حققت الدراسة أيضًا في مدى التباين داخل ميكروبيوم الأمعاء الذي يمكن أن يفسر الارتباط بين تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد وضغط الدم قيمت الدراسة تناول 904 بالغين من الطعام وميكروبيوم الأمعاء ومستويات ضغط الدم مع أنماط ظاهرية سريرية وجزيئية أخرى في فحوصات متابعة منتظمة.

مصادر الفلافونويد الطبيعية:

التوت بأنواعه، الفراولة، الحمضيات بأنواعها كالليمون والبرتقال، المشمش، التفاح، العنب، البصل، الكالي، الملفوف الأحمر، البقدونس، البروكلي، الجزر، الكرفس، الشاي الأخضر، شاي البابونج، فول الصويا، الشوكولاتة الداكنة، الخل، نخالة الأرز، النعناع، وإكليل الجبل.

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