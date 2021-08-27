وصفة مميزه وسهلة بإمكانيات بسيطة لتفتيح البشرة وخاصة الوجه والجسم

جسم صافي وبشرة ناصعة البياض حلم كل فتاة منذ بداية سن الزهور وهي تسعى للحفاظ على بشرتها من العوامل التي قد تؤدي إلى اسمرارها، ودائماً تبحث عن الوصفات المضمونة لتفتيح بشرة الوجه والجسم، لذلك سنقدم في السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية التي ستحصلين معها على بشرة ناصعة البياض، وناعمه كالثلج.

وصفات طبيعية لتفتيح وتقشير البشرة

من أفضل الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة ، هي تلك الوصفات التي تساعد في تقشير الجلد الميت، والتخلص منه مما يجعل البشرة ناعمة وناصعة البياض.

من خلال مزج ثلاث ملاعق من السكر الخشن، مع ملعقتين من العسل الابيض النقي، وإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وخلط تلك المكونات جيداً.

ثم يتم توزيعهم على البشرة المراد تفتيحها ويترك لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم تفرك البشرة بعد ذلك للتخلص من الخلايا الميتة، وتفتيح البشرة، ومن ثم تغسل بالماء الدافئ، وتجفف.

تتميز تلك الوصفة بتحقيق نتائج فورية، حيث ستلاحظين الفرق في درجة لون البشرة بعد تطبيق الوصفة مباشرةً، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من مطحون الترمس، مع ملعقتين من عصير الليمون ومزجهم جيدًا قبل توزيعها على البشرة.

تترك الوصفة لمدة خمسة عشر دقيقة قبل فرك البشرة بالماسك، وغسلها بالماء الفاتر، ومن ثم تجفيفها.

الشوفان لبشرة بيضاء كبياض الثلج

الشوفان من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن الشمس أو العوامل الجوية السيئة، ويتم تطبيق الوصفة كما يلي:

مزج ملعقتين من الشوفان كبار الحجم، مع حبة طماطم مبشورة، تمزج المكونات وتوزع على البشرة، ويتم عمل مساج دائري للبشرة برفق، وتترك لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم فرك البشرة وغسلها جيداً بالماء البارد لغلق مسامها.

تكرار الوصفة بشكل يومي يساعد على تفتيح لون البشرة بشكل فعال، وترطيبها.