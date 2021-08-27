طريقة عمل مكرونة الفريدو الإيطالية بالصوص الأبيض والدجاج مثل المطاعم

مكرونة الفريدو أو التي تعرف بأسم ( مكرونة وايت صوص ) بالصوص الكريمي الأبيض اللذيذ التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي ومعروفه في جميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر بأن طريقه تقديمها بصوص الهالبينو طريقه جديدة ومفضلة لهواه الأكل الحراق، كمان تقدر كل ست بيت أنها تقدمتها بدونه إذا تم تقديمها للأطفال، وممكن كمان نستخدم معها الجبنة الشيدر بدلا من الجبنة الرميزان، وللمكرونة بصوص الهالبينو طعم مميز لأزم تجربوها لأنها هتعجبكم جدا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض الكريمي.طريقة عمل مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض الكريمي مكونات مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض
- 350 جرام مكرونة قلم أو شريط
- كوبين من الحليب
- كوب من كريمة الطهي
- ثلاث ملاعق من الزبده
- ثلاث ملاعق من الدقيق
- نصف معلقة فلفل أبيض
- رشه جوزه الطيب
- نصف كوب من الجبن البرميزان
- ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي
مكونات مكرونة الفريدو بصوص الهالبينو
- 350 جرام من المكرونة كما ذكرنا
- معلقة كبيرة من الزبده
- كوب من جبن بارميزان
- صدور فراخ مشويه أو مسلوقة حسب الرغبة
- شرائح الهالبينو
المكونات لشواء الفراخ
- ثلاث ملاعق كبيرة من البصل المفروم
- فصين من الثوم المفروم
- ثمرة طماطم مبشوره
- نصف معلقة ملح أبيض
- نصف معلقة فلفل أسود
- فص حبهان مفروم
مقلاه علي النار وعليها ثلاث ملاعق زبده والدقيق وتقليبه ثم وضع الحليب ثم وضع كريمه الطهى وجبن البرميزان، ثم وضع الجبن الكريمى ويترك حتي يثقل قوامه.طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والفراخ المشوية الشهية
- أولا يجب تجهيز صدور الفراخ للشوي حيث يجب علينا أن نتبل الفراخ ببصل مفروم ناعم وفصين ثوم مفروم وعصير طماطم ونضعها فى التتبيله لمدة يوم.
- ثم يتم سلق المكرونة حيث نقوم بإضافة ماء مغلي وملح ونقطتين زيت، ونقوم بسلق المكرونة لمده لا تقل عن سبع دقائق.
- يتم وضع صدور الفراخ على طاسه جريل ونشويها ثم نقطعها حتى يتم تنضج.
- وضع مقلاه علي النار عليها ملعقة زبده والهالبينو والصوص الأبيض وصدور الفراخ، ثم نقوم بوضع المكرونة المسلوقة على الصوص الأبيض والفراخ لمدة دقيقتين.
- نضع عليها جميع الجبن ثم نضعها فى الشوايه لمده خمس دقائق حتى تسيح الجبنة وتقطع وتقدم ساخنه مع رشه بقدونس.
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مكرونة الفريدو أو التي تعرف بأسم ( مكرونة وايت صوص ) بالصوص الكريمي الأبيض اللذيذ التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي ومعروفه في جميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر بأن طريقه تقديمها بصوص الهالبينو طريقه جديدة ومفضلة لهواه الأكل الحراق، كمان تقدر كل ست بيت أنها تقدمتها بدونه إذا تم تقديمها للأطفال، وممكن كمان نستخدم معها الجبنة الشيدر بدلا من الجبنة الرميزان، وللمكرونة بصوص الهالبينو طعم مميز لأزم تجربوها لأنها هتعجبكم جدا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض الكريمي.طريقة عمل مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض الكريمي مكونات مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض
- 350 جرام مكرونة قلم أو شريط
- كوبين من الحليب
- كوب من كريمة الطهي
- ثلاث ملاعق من الزبده
- ثلاث ملاعق من الدقيق
- نصف معلقة فلفل أبيض
- رشه جوزه الطيب
- نصف كوب من الجبن البرميزان
- ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي
مكونات مكرونة الفريدو بصوص الهالبينو
- 350 جرام من المكرونة كما ذكرنا
- معلقة كبيرة من الزبده
- كوب من جبن بارميزان
- صدور فراخ مشويه أو مسلوقة حسب الرغبة
- شرائح الهالبينو
المكونات لشواء الفراخ
- ثلاث ملاعق كبيرة من البصل المفروم
- فصين من الثوم المفروم
- ثمرة طماطم مبشوره
- نصف معلقة ملح أبيض
- نصف معلقة فلفل أسود
- فص حبهان مفروم
مقلاه علي النار وعليها ثلاث ملاعق زبده والدقيق وتقليبه ثم وضع الحليب ثم وضع كريمه الطهى وجبن البرميزان، ثم وضع الجبن الكريمى ويترك حتي يثقل قوامه.طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والفراخ المشوية الشهية
- أولا يجب تجهيز صدور الفراخ للشوي حيث يجب علينا أن نتبل الفراخ ببصل مفروم ناعم وفصين ثوم مفروم وعصير طماطم ونضعها فى التتبيله لمدة يوم.
- ثم يتم سلق المكرونة حيث نقوم بإضافة ماء مغلي وملح ونقطتين زيت، ونقوم بسلق المكرونة لمده لا تقل عن سبع دقائق.
- يتم وضع صدور الفراخ على طاسه جريل ونشويها ثم نقطعها حتى يتم تنضج.
- وضع مقلاه علي النار عليها ملعقة زبده والهالبينو والصوص الأبيض وصدور الفراخ، ثم نقوم بوضع المكرونة المسلوقة على الصوص الأبيض والفراخ لمدة دقيقتين.
- نضع عليها جميع الجبن ثم نضعها فى الشوايه لمده خمس دقائق حتى تسيح الجبنة وتقطع وتقدم ساخنه مع رشه بقدونس.
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