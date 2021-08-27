طريقة البروستد دجاج المقرمش علي طريقة مطعم البيك وكنتاكي بأفضل وصفه

سنتعرف علي تحضير طريقة البروستد في البيت بطريقة بسيطة وسهلة مثل محلات البيك بالضبط، البروستد أو ما يتم تسميته بالبروست وهو عبارة عن قطع الدجاج المقلية والمقرمشة التي يحب تناولها الجميع، كما انه يعد من وجبات الدجاج المميزة التي يطلبها الكثير من المطاعم الشهيرة مثل البيك وكنتاكي وغيرهم، ولكننا يمكن أن نقوم بتحضيرها بأنفسنا في البيت بطريقة سهلة ونظيفة وغير مكلفة نهائيا. طريقة البروستد طريقة البروستد سوف نقوم أولا بتحضير تلك المكونات الأتية لعمل دجاج البروستد مثل المطاعم المكونات كيلو من الدجاج المسلوق

ثلاثة من بياض البيض الطازج

نصف كوب من الدقيق الأبيض ودقيق الأرز

كوبين من رقائق الذرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

نصف كوب من دقيق الذرة

ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل والخبز

معلقتان كبيرتان من الخل

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الزيت للقلي

ملعقة صغيرة من السكر طريقة عمل البروستد طريقة عمل البروستد الآن سوف نقوم بالتعليم بالخطوات علي طريقة إعداد وعمل البروستد خطوة بخطوة فيما يلي: أولا نقوم بتقطيع الدجاجة الي ثماني قطع ونقوم بسلقها في ماء به الخل والملح ونتركها في الماء لمدة خمسة دقائق.

نحضر وعاء يكون كبير الحجم وعميق ونضع فيه كل من دقيق الذرة والدقيق الأبيض ودقيق الأزر مع السكر والملح.

نقوم بإضافة الفلفل الأبيض ومسحوق الخردل الي الخليط ثم نقوم بتقليب تلك المكونات جميعهم مع بعضهم البعض جيدا.

نحضر وعاء اخر ونقوم بوضع بياض البيض فيه مع خفقه جيدا بالمضرب السلك او عن طريق استخدام الشوكة للخفق.

نقوم بأخذ قطع الدجاج ونضعها في وعاء الدقيق ثم نقوم بغمسها في البيض، ثم نجهز وعاء اخر ونضع فيه رقائق الذرة ونضع الدجاج فيه بعد ذلك.

نسخن الزيت جيدا ثم نضع فيه قطع الدجاج حتي يصبح لونه ذهبيا، ثم نقوم بقلي جميع الكمية الموجودة حتي تنتهي الكمية. طريقة عمل صوص الجبنة طريقة عمل صوص الجبنة المكونات ملعقة ونصف كبيرة من الجبنة السائلة

خمسة ملاعق من الزبادي

معلقتين كبيرتين من المايونيز

سته فصوص من الثوم طريقة الإعداد نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الثوم والزبادي ونقوم بفرمهم جيدا معا.

نقوم بعد ذلك بإضافة المايونيز والجبنة الي باقي الخليط ونقوم بالخلط لمدة دقيقة.

نضع الصوص بعد ذلك في برطمان زجاجي ونغلقه ونضعه في الثلاجة حتي يتماسك.

أصبح الآن الصوص جاهز ويمكننا وضعه بجانب قطع البروستد التي قومنا بتحضيرها. الوسوم

سنتعرف علي تحضير طريقة البروستد في البيت بطريقة بسيطة وسهلة مثل محلات البيك بالضبط، البروستد أو ما يتم تسميته بالبروست وهو عبارة عن قطع الدجاج المقلية والمقرمشة التي يحب تناولها الجميع، كما انه يعد من وجبات الدجاج المميزة التي يطلبها الكثير من المطاعم الشهيرة مثل البيك وكنتاكي وغيرهم، ولكننا يمكن أن نقوم بتحضيرها بأنفسنا في البيت بطريقة سهلة ونظيفة وغير مكلفة نهائيا. طريقة البروستد طريقة البروستد سوف نقوم أولا بتحضير تلك المكونات الأتية لعمل دجاج البروستد مثل المطاعم المكونات كيلو من الدجاج المسلوق

ثلاثة من بياض البيض الطازج

نصف كوب من الدقيق الأبيض ودقيق الأرز

كوبين من رقائق الذرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

نصف كوب من دقيق الذرة

ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل والخبز

معلقتان كبيرتان من الخل

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الزيت للقلي

ملعقة صغيرة من السكر طريقة عمل البروستد طريقة عمل البروستد الآن سوف نقوم بالتعليم بالخطوات علي طريقة إعداد وعمل البروستد خطوة بخطوة فيما يلي: أولا نقوم بتقطيع الدجاجة الي ثماني قطع ونقوم بسلقها في ماء به الخل والملح ونتركها في الماء لمدة خمسة دقائق.

نحضر وعاء يكون كبير الحجم وعميق ونضع فيه كل من دقيق الذرة والدقيق الأبيض ودقيق الأزر مع السكر والملح.

نقوم بإضافة الفلفل الأبيض ومسحوق الخردل الي الخليط ثم نقوم بتقليب تلك المكونات جميعهم مع بعضهم البعض جيدا.

نحضر وعاء اخر ونقوم بوضع بياض البيض فيه مع خفقه جيدا بالمضرب السلك او عن طريق استخدام الشوكة للخفق.

نقوم بأخذ قطع الدجاج ونضعها في وعاء الدقيق ثم نقوم بغمسها في البيض، ثم نجهز وعاء اخر ونضع فيه رقائق الذرة ونضع الدجاج فيه بعد ذلك.

نسخن الزيت جيدا ثم نضع فيه قطع الدجاج حتي يصبح لونه ذهبيا، ثم نقوم بقلي جميع الكمية الموجودة حتي تنتهي الكمية. طريقة عمل صوص الجبنة طريقة عمل صوص الجبنة المكونات ملعقة ونصف كبيرة من الجبنة السائلة

خمسة ملاعق من الزبادي

معلقتين كبيرتين من المايونيز

سته فصوص من الثوم طريقة الإعداد نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الثوم والزبادي ونقوم بفرمهم جيدا معا.

نقوم بعد ذلك بإضافة المايونيز والجبنة الي باقي الخليط ونقوم بالخلط لمدة دقيقة.

نضع الصوص بعد ذلك في برطمان زجاجي ونغلقه ونضعه في الثلاجة حتي يتماسك.

أصبح الآن الصوص جاهز ويمكننا وضعه بجانب قطع البروستد التي قومنا بتحضيرها.

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