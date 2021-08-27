مكون سحري لتبييض سواد الرقبة والمناطق الداخلية بمسحة واحدة منه تبييض فوري

تعتبر مشكلة سواد الوجه والعنق والأماكن الحساسة هي واحدة من أكثر المشكلات التي تعاني منها جميع النساء، حيث يرغب الجميع في الحصول على بشرة ناصعة البياض، ومن المعروف أن معظم النساء قاموا باستخدام الكثير من الكريمات الطبيعية وخضعوا للكثير من الطرق الأخرى، ولكم دائما ما يرغب الجميع في معرفة الوصفة التي تمكن من الأمر ولذلك سنعرض لحضراتكم وصفة تمكن من تبييض الوجه والعنق والأماكن الحساسة.

اللبن لتبييض الوجه والعنق والأماكن العامة

لكي يتم الأمر سيتم الاعتماد على نكون اللبن فقط وهو المكون الوحيد في هذه الوصفة، حيث سيتم إحضار كمية من اللبن ووضعها في وعاء ومن ثم إحضار قطعة كبيرة من القطن ووضعها في وعاء اللبن ومن ثم يتم وضعها على المنطقة المرغوبة.

من ثم يتم تركها 20 دقيقة وئام شطفها بالماء، ولكي نحصل على نتائج فعالة في هذه الطريقة يجب أن يتم تكرارها والمواظبة عليها.

من المعروف أن اللبن هو واحد من أفضل المكونات التي يمكن أن يتم استخدامها في علاج مشكلات البشرة والجسم لأنه يعمل على نضارة البشرة وترطيبها جيدا، كما أنها تعمل على معالجة الجلد التالف.

يتم إحضار ملعقة من النشا وملعقة من ماء وأيضاً ملعقة من العسل.

يتم مزجهم جيدا في وعاء ومن ثم يتم وضع المزيج على المنطقة المرغوبة ومن ثم تركها حتى 30 دقيقة.

يتم بعد ذلك شطف المنطقة جيداً بالماء ومن ثم يتم تكرار وضع الوصفة 3 مرات أسبوعياً من أجل تحقيق أفضل نتائج.

النشا وماء الورد التفتيح

وتعتبر هذه الوصفة واحدة من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لتبييض الوجه والجسم بشكل عام والمناطق الداخلية خاصة لأنها تعمل على علاج الجلد التالف وأيضاً تقدم الترطيب الجيد لبشرتك.