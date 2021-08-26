بدون مواد صناعية عمل صن بلوك بزبدة الشيا مزيل للبقع والتصبغات ولجميع أنواع البشرة

عمل صن بلوك بزبدة الشيا مزيل للبقع والتصبغات ولجميع أنواع البشرة، كثير من النساء لا يفضلن استخدام أدوات التجميل للحفاظ على بشرتهم بشكل طبيعي ولكن تتعرض البشرة في الصيف خاصة لأضرار كبيرة بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة ويبحثون عن نوع من الصن بلوك ليحمي بشرتهم وإليكم أفضل الطرق لصنع الصن بلوك بأفل إمكانيات. عمل صن بلوك بزبدة الشيا مزيل للبقع والتصبغات يتم خلط ملعقة من العسل مع أربع معالق من زبدة الشيا.

يوضع الخليط في وعاء على نار هادئة حتى ذوبان الخليط بالتقليب.

نُضيف إليه زيت الأفوكادو مع كمية من جل الصبار ونضيف أيضًا أكسيد الزنك ويجب ارتداء القفازات عند خلط هذه الكمية.

يمكن إضافة زيت اللوز وهذه خطوة اختيارية إذا كان متاح في المنزل.

تخلط جميع المكونات في الخلاط ثم نقوم بإضافة ملعقتين من فيتامين E.

يُخزن الخليط في زجاجة يجب أن تكون جافة ونضعها في الثلاجة ويستخدم الخليط لأكثر من شهرين في أوقات النهار.

وتعتبر جميع الوصفات السابقة فاعلة في عمل الصن بلوك الواقي من أشعة الشمس. طريقة عمل صن بلوك باللافندر كما يتم مزج كمية من الماء المقطر مع زيت اللافندر ويُضاف إليهم زيت النعناع.

وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجا تمامًا ونضعهم في عبوة ويتم وضعه على البشرة عند الخروج طريقة عمل صن بلوك باللافندر ويكون المخلوط صالح لأكثر من ثلاثة أشهر. وصفة عمل الصن بلوك باستخدام الألوفيرا نخلط كمية من أي غسول معطر مع قطرات من زيت القرنفل وزيت النعناع ونصف كوب من زيت الألوفيرا وصفة عمل الصن بلوك باستخدام الألوفيرا ويمكن إضافة جل الصبار إذا كان متاح. نضعهم في وعاء على نار هادئة لمدة قليلة حتى يختلطوا ووضعه في زجاجة في الثلاجة ويستخدم لوقت طويل ويستعمل كصن بلوك عند الضرورة وعند التعرض لأشعة الشمس مباشرةً. طريقة عمل صن بلوك بالشاي الأخضر طريقة عمل صن بلوك بالشاي الأخضر مكونات عمل صن بلوك الشاي الأخضر ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا .

3 قطرات من عصير الجزر .

2 ملعقة كبيرة من أكسيد الزنك .

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .

4 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر. طريقة تحضير واستخدام زبده الشيا للحماية من أشعه الشمس نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونذيب به زبدة الشيا ثم نضيف إليها باقي المكونات ونقلبهم جيداً .

بعد ذلك نضع الصن بلوك في زجاجة محكمة الغلق نضعها في الثلاجة .

نضع الصن بلوك قبل الخروج إلي الشمس . أهمية وفوائد الصن بلوك للبشرة يحمي الوجه من أشعه الشمس الفوق بنفسجية .

يقلل الصن بلوك من ظهور علامات السن المبكرة .

يحمي البشرة من التصبغ . طريقة تحضير واستخدام زبده الشيا للحماية من أشعه الشمسأهمية وفوائد الصن بلوك للبشرة الوسوم

عمل صن بلوك بزبدة الشيا مزيل للبقع والتصبغات ولجميع أنواع البشرة، كثير من النساء لا يفضلن استخدام أدوات التجميل للحفاظ على بشرتهم بشكل طبيعي ولكن تتعرض البشرة في الصيف خاصة لأضرار كبيرة بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة ويبحثون عن نوع من الصن بلوك ليحمي بشرتهم وإليكم أفضل الطرق لصنع الصن بلوك بأفل إمكانيات. عمل صن بلوك بزبدة الشيا مزيل للبقع والتصبغات يتم خلط ملعقة من العسل مع أربع معالق من زبدة الشيا.

يوضع الخليط في وعاء على نار هادئة حتى ذوبان الخليط بالتقليب.

نُضيف إليه زيت الأفوكادو مع كمية من جل الصبار ونضيف أيضًا أكسيد الزنك ويجب ارتداء القفازات عند خلط هذه الكمية.

يمكن إضافة زيت اللوز وهذه خطوة اختيارية إذا كان متاح في المنزل.

تخلط جميع المكونات في الخلاط ثم نقوم بإضافة ملعقتين من فيتامين E.

يُخزن الخليط في زجاجة يجب أن تكون جافة ونضعها في الثلاجة ويستخدم الخليط لأكثر من شهرين في أوقات النهار.

وتعتبر جميع الوصفات السابقة فاعلة في عمل الصن بلوك الواقي من أشعة الشمس. طريقة عمل صن بلوك باللافندر كما يتم مزج كمية من الماء المقطر مع زيت اللافندر ويُضاف إليهم زيت النعناع.

وتخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجا تمامًا ونضعهم في عبوة ويتم وضعه على البشرة عند الخروج طريقة عمل صن بلوك باللافندر ويكون المخلوط صالح لأكثر من ثلاثة أشهر. وصفة عمل الصن بلوك باستخدام الألوفيرا نخلط كمية من أي غسول معطر مع قطرات من زيت القرنفل وزيت النعناع ونصف كوب من زيت الألوفيرا وصفة عمل الصن بلوك باستخدام الألوفيرا ويمكن إضافة جل الصبار إذا كان متاح. نضعهم في وعاء على نار هادئة لمدة قليلة حتى يختلطوا ووضعه في زجاجة في الثلاجة ويستخدم لوقت طويل ويستعمل كصن بلوك عند الضرورة وعند التعرض لأشعة الشمس مباشرةً. طريقة عمل صن بلوك بالشاي الأخضر طريقة عمل صن بلوك بالشاي الأخضر مكونات عمل صن بلوك الشاي الأخضر ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا .

3 قطرات من عصير الجزر .

2 ملعقة كبيرة من أكسيد الزنك .

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .

4 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر. طريقة تحضير واستخدام زبده الشيا للحماية من أشعه الشمس نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونذيب به زبدة الشيا ثم نضيف إليها باقي المكونات ونقلبهم جيداً .

بعد ذلك نضع الصن بلوك في زجاجة محكمة الغلق نضعها في الثلاجة .

نضع الصن بلوك قبل الخروج إلي الشمس . أهمية وفوائد الصن بلوك للبشرة يحمي الوجه من أشعه الشمس الفوق بنفسجية .

يقلل الصن بلوك من ظهور علامات السن المبكرة .

يحمي البشرة من التصبغ . طريقة تحضير واستخدام زبده الشيا للحماية من أشعه الشمسأهمية وفوائد الصن بلوك للبشرة

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