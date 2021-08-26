وصفة جبارة بدون غسيل لتطويل الشعر وتكثيف الشعر بغزارة بنقاط محدودة

يعتبر الشعر لدى النساء من أكثر الأشياء التي دائماً ما يقومون بالاهتمام بها، ويفضلون دائماً الحصول على مظهر قوي وصحي وطويل، ولذلك تقوم الكثير من السيدات بتجربة الكثير من الأدوية والمواد الكيميائية على الشعر ولا تجد لها نتيجة، ولذلك يعتمد الكثير على وصفات طبيعية لتطويل الشعر وفي هذا المقال سنقدم لحضراتكم الطريقة التي تمكن من تحويل الشعر.

نقاط لتطويل الشعر

في هذه الطريقة سيتم الاعتماد على الزيوت الطبيعية وذلك لأنها واحدة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في علاج مشكلات الشعر كما أنها دائماً ما تعطي نتائج فعالة.

لذلك سيتم إحضار مقدار من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وأيضاً زيت الجوز، ومن المعروف أن هذه الأنواع من الزيوت دائماً ما يتم استخدامها في علاج مشكلات الشعر.

فهي تعمل على معالجة الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويتم ذلك الأمر من خلال مزج كمية من كل نوع ووضعهم في زجاج ومن ثم استخدامها على الشعر مع التدليك من فروة الرأس ويتم المحافظة على تكرارها.

طريقة فعالة لتطويل الشعر

ماء الأرز، يعتبر ماء الأرز هي واحدة من أكثر الطرق المنتشرة في هذه الفترة وذلك لأنها أثبت فعاليته في زيادة نمو الشعر وكثافته، وأيضاً يعمل على معالجة الشعر التالف ويساعد من زيادة نعومة الشعر.

لذلك سنقوم باستخدامه في هذه الطريقة من خلال إحضار كوب من الأرز ومن ثم غسله جيداً بالماء وتركه في ماء آخر لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم تعبئة الماء المصفى منه في زجاجة بخاخ ومن ثم يتم استخدام عدة قطرات منه على الشعر يومياً مع تدليك فروة الرأس.