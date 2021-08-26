ماسك الطحينة لتفتيح البشرة وتبييض الوجه من أول استعمال لتعطي لمعان سريع

ماسك الطحينة لتفتيح البشرة هو من أفضل الماسكات المستخدمة كوصفة لتبييض الوجه بسرعة، فدائماً ما تبحث الكثير من السيدات عن المسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى إزالة كافة البقع والتصبغات والاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الشديدة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المنتجات الكيميائية والتي يكون لها آثار جانبية بعيدة المدى، يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو النقص في المكونات أثناء التحضير أو الاستعمال للحصول على النتيجة المطلوبة ،في السطور القادمة سوف نقدم لكِ سيدتي أفضل ماسك لتفتيح البشرة.

ملعقة كبيرة طحينة.

عدد خمس قطرات من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حليب.

عصير ليمونة.

نشا

قومي بخلط كل من الطحينة وماء الورد وزيت اللوز الحلو وقومي بإضافة نصف الليمونة والنشاء وامزجيهم بشكل جيد.

قومي بإضافة اللبن بشكل تدريجي حتى يصبح قوامة سميك يشبه العجينة ثم افردي الخليط على الوجه، يتم ترك الماسك على الوجه مدة عشر دقائق حتى يتم تفتيح وتنعيم البشرة .

. بعد مرور العشر دقائق قومي بغسل الوجه بالماء من الصنبور ثم بالماء البارد، وبعدها ضعي القليل من ماء الورد على قطنة وامسحي بها وجهك فهي تعمل على إغلاق مسام الوجه.

بياض بيضة.

قومي بضرب بياض البيضة باستخدام المضرب حتى يزداد حجمه.

ضعي بياض البيضة على الوجه.

يترك حتى يجف ثم يشطف.

مكونات الماسكطريقة تحضير الماسكمكونات الماسكطريقة تحضير الماسك

يمكنك الاعتماد على ماسك البيض في تفتيح البشرة طبيعياً، لكن لا يجب استخدامه إذا كنتي تعانين من حبوب أو جروح في الوجه.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

مكونات الماسك

قومي بخلط كل من العسل والزبادي معاً حتى تحصلي على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على الوجه مدة عشرين دقيقة.

بعد مرور العشرين دقيقة قومي بغسل الوجه.

طريقة تحضير الماسك

يمكنك عمل هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً عند الرغبة في تفتيح المناطق الداكنة بالتحديد، حيث يعمل على تفتيح المناطق الحساسة ولا يسبب أي التهابات أو أثار على الجسم.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

زيت شجرة الشاي.

ماء ورد.

قومي بخلط القهوة وثلاث نقاط من زيت شجرة الشاي وكمية مناسبة من ماء الورد حتى تحصلي على خليط متماسك.

ثم يوضع الماسك على الوجه لمدة 25 دقيقة.

بعد مرور ال25 دقيقة قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

مكونات الماسكطريقة تحضير الماسك