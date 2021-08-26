طريقة عمل حلى الخمس دقائق سريعة التحضير بكوب حليب وكوب ماء

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حلي الخمس دقائق ، من من ألذ أنواع الحلويات سريعة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة بل ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيرها كذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وكذلك لا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أنه يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق.مكونات حلى الخمس دقائق
تتكون هذه الحلوي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها غير مكلفة وتعد في وقت بسيط جدا وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كوب من الحليب.
- كوب من الماء.
- أربع ملاعق كبار من السكر.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتين كبار من النوتيلا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من كوب الحليب وكوب الماء والأربع ملاعق من السكر وكيس الفانيليا والثلاث ملاعق من النشا.
- ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضعهم على نار هادئة حتي يبدأ في الغليان.
- ونستمر في التقليب أثناء ذلك.
- وبعدما يبدأ الخليط في الغليان نقوم برفعه من على النار ونقسم الكمية إلي ثلاثة أقسام متساوية.
- ونضع في قسم ملعقة القهوة سريعة الذوبان وفي قسم آخر ملعقتي النوتيلا ونقلبهم جيدا والقسم الثالث نتركهبدونإضافات.
- بعد ذلك نقوم بجلب أطباق زجاجة عميقة.
- ونضع فيها طبقة من الخليط الذي بالنوتيلا، ثم طبقة من الخليط الذي بدون إضافات، ثم طبقة من الخليط الذي بالقهوة.
- ونقوم بوضعها في الثلاجة حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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حلي الخمس دقائق ، من من ألذ أنواع الحلويات سريعة التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة بل ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيرها كذلك لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وكذلك لا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما أنه يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق.مكونات حلى الخمس دقائق
تتكون هذه الحلوي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها غير مكلفة وتعد في وقت بسيط جدا وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كوب من الحليب.
- كوب من الماء.
- أربع ملاعق كبار من السكر.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- كيس من الفانيليا.
- ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتين كبار من النوتيلا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الخمس دقائق وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من كوب الحليب وكوب الماء والأربع ملاعق من السكر وكيس الفانيليا والثلاث ملاعق من النشا.
- ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضعهم على نار هادئة حتي يبدأ في الغليان.
- ونستمر في التقليب أثناء ذلك.
- وبعدما يبدأ الخليط في الغليان نقوم برفعه من على النار ونقسم الكمية إلي ثلاثة أقسام متساوية.
- ونضع في قسم ملعقة القهوة سريعة الذوبان وفي قسم آخر ملعقتي النوتيلا ونقلبهم جيدا والقسم الثالث نتركهبدونإضافات.
- بعد ذلك نقوم بجلب أطباق زجاجة عميقة.
- ونضع فيها طبقة من الخليط الذي بالنوتيلا، ثم طبقة من الخليط الذي بدون إضافات، ثم طبقة من الخليط الذي بالقهوة.
- ونقوم بوضعها في الثلاجة حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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