لا يختلف اثنان على حب ساندويتشات الشاورما، و التي تعتبر الاختيار الأول للكثير من الأشخاص أثناء تواجدهم خارج المنزل سواء كانوا كبارا أو صغارا، بل إن الشاورما هي الطلب الأول الذي يطالب به جميع أفراد الأسرة لتناوله سواء كانت باللحم أو الدجاج فهي مفضلة للجميع في كافة الأوقات، و لكن هناك من لا يفضل اللحم و الدجاج و يعشق الأكلات البحرية بأنواعها المختلفة سواء أسماك أو سبيط أو كابوريا و غيرها من الأنواع المختلفة، ولكن اليوم اخترنا لكم الجمبري ليكون هو المكون البحري الذي نستخدمه لعمل ساندويتش شاورما مختلف لعشاق السي فود و الذي نشرح خطوات تحضيره لاحقا بالتفصيل من خلال المقال التالي.

شاورما الجمبري إضافة مختلفة لعشاق السي فود و الأكلات البحرية

وبداية نكشف عن المكونات و المقادير المطلوبة لإعداد تكفي للتقديم الى أربعة أفراد و تحتوي على 380 سعر حراري، و هذه الوجبة الشهية يمكن اعدادها في وقت يقدر بحوالي 30 دقيقة فقط، و يجب العلم بأن تلك الوجبة تعتبر وجبة مثالية و متكاملة فهي تحتوي على جميع الفيتامينات و البروتينات و المعادن التي يحتاج اليها الجسم.

نصف كيلو من الجمبري “صغير الحجم ” يتم تقشيره و نزع حبل الرمل منه و اتباع طريقة التخلص من زفارة السمك كما شرحناها سابقا.

ربع كيلو من البصل و يتم تقطيعه الى شرائح طويلة.

فلفل رومي ألوان مختلفة حوالي ربع كيلو ويتم تقطيعه الى شرائح.

راس ثوم متوسطة الحجم وتقطع الى شرائح.

ربع كوب زيت نباتي.

كزبرة مطحونة.

كمون مطحون.

بابريكا.

ملح

فلفل أسود مطحون.

عصير ليمون.

شطة

ربع كيلو طماطم و يتم تقطيعها الى شرائح طولية.

ربع كوب مايونيز.

كاتشب

4 خبز صاج.

والآن هيا بنا لتحضير ساندويتش شاورما جمبري لذيذ، بالخطوات الآتية :

نقوم بوضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

نضيف الثوم الى الزيت و نقوم بتشويحه جيدا، حتى تفوح رائحة الثوم المميزة.

يتم إضافة الجمبري الى الثوم وبعدها نضع البهارات بأكملها، وهي: الكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود .

نقوم بتقليب الجمبري مع الثوم و البهارات و نستمر في التقليب حتى يتغير لون الجمبري.

يتم إضافة كلا من شرائح البصل والفلفل الألوان.

الآن نضيف الملح ثم عصير الليمون، ولا تنسى التقليب جيدا من أجل خلط المكونات.

يتم ترك الجمبري على النار حتى يصل الى مرحلة النضج.

نقوم بفرد أرغفة الخبز و نضع عليها المايونيز و الكاتشب .

يصب الجمبري على أرغفة الخبز .

يتم وضع شرائح الطماطم و الخس و الخيار المخلل على الجمبري

نقوم بإضافة المايونيز مرة أخرى .

يتم لف الأرغفة ثم تحميرها على صاج مدهون بمادة دهنية حتى يتغير لونها وتصبح مقرمشة من الخارج.

نقدم شاورما الجمبري مع صوص مايونيز مخلوط بالكاتشب و ملعقة شطة ، و تقدم مع عصير ليمون فريش.

و إليكم المكونات و المقادير المطلوبة لإعداد ساندويتش شاورما جمبري