طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم ونكهة غاية فى الجمال

صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات المفضلة على المائدة المصرية، وتعد من الوجبات متكاملة العناصر الغذائية والمهمة و لذلك يجب أن تكون على سفرتك دائماً، وتحتوى على العديد من الخضروات التى تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة لتغذية الجسم والفراخ الذى يمدنا بالبروتين وتعطيه البهارات والخضروات الطعم والنكهة الذيذة، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة ومميزة لعملها فى المنزل بنجاح، وهى تقدم بجانب الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء وتعد من الوجبات المطلوبة فى الكثير من المطاعم، وهى من الوجبات التى تصلح للعزومات والمناسبات لما لها من شكل جميل ومنظم، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ بالتفصيل. مكونات صينية البطاطس بالفراخ مكونات صينية البطاطس بالفراخ تتكون صينية البطاطس بالفراخ من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: فرخة كاملة.

كيلو من البطاطس.

٥ حبات من البصل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

٣ ثمرات من الجزر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٢ قرن من الفلفل الأخضر الحلو والحار.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

٤ فص من الثوم المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كيلو من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت أو السمنة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ سهلة وسريعة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تحضيرها وهى كالتالي: نقوم بإحضار صينية مناسبة ونقطع بها البصل إلى طرنشات ونضع عليها كمية الزيت. ونضعها على النار انقلب حتى تتبل فقط ثم نرفعها من على النار ونضع البصل فى طبق. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وعليها جيداً ونقطعها إلى طرنشات. ونغسل باقى الخضروات كويس ونقطعها أيضاً كما سبق. ثم نغسل الفرخة جيداً بالماء والخل والدقيق للتخلص من الزفارة ونضيفها كويس بالماء ونقطعها إلى أربعة اجزاء أو ستة حسب الرغبة ونرش عليها شوية من الفلفل الأسود والكزبرة والملح. ثم نضع الصينية على النار ونضع بها شوية زيت ونشوح الفراخ حتى تأخذ لون ثم نرفعها من على النار و نخرجها من الصينية. نحضر الصينية ونرص بها طبقة من البصل وعليها طبقة من الطماطم وفوقها طبقة من البطاطس والجزر والفلفل الأخضر. نكرر الخطوة السابقة وفوق البطاطس نرص قطع الدجاج وعليها طبقة من البصل ونرش الثوم المقطع مكعبات صغيرة. آخر طبقة هتكون من الطماطم ونرش عليها الكزبرة الخضراء والفلفل والكزبرة الجافة والملح ونتركها بالماء وعليها شوية سمنة ونضعها على النار. نتركها حتى تغلي وبعد ذلك نهدئ النار ونغطيها ونتركها حتى تنضج تماماً ولو احتاجت ميه تانى نضيفلها. بعد تمام النضج ندخلها الفرن على الشواية حتى يتحمر الوجه ثم تقدم وبالف هنا وشفا. الوسوم

صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات المفضلة على المائدة المصرية، وتعد من الوجبات متكاملة العناصر الغذائية والمهمة و لذلك يجب أن تكون على سفرتك دائماً، وتحتوى على العديد من الخضروات التى تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة لتغذية الجسم والفراخ الذى يمدنا بالبروتين وتعطيه البهارات والخضروات الطعم والنكهة الذيذة، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة ومميزة لعملها فى المنزل بنجاح، وهى تقدم بجانب الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء وتعد من الوجبات المطلوبة فى الكثير من المطاعم، وهى من الوجبات التى تصلح للعزومات والمناسبات لما لها من شكل جميل ومنظم، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ بالتفصيل. مكونات صينية البطاطس بالفراخ مكونات صينية البطاطس بالفراخ تتكون صينية البطاطس بالفراخ من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: فرخة كاملة.

كيلو من البطاطس.

٥ حبات من البصل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

٣ ثمرات من الجزر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٢ قرن من الفلفل الأخضر الحلو والحار.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

٤ فص من الثوم المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كيلو من الطماطم.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت أو السمنة. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ سهلة وسريعة ولا تأخذ منك وقت كبير فى تحضيرها وهى كالتالي: نقوم بإحضار صينية مناسبة ونقطع بها البصل إلى طرنشات ونضع عليها كمية الزيت. ونضعها على النار انقلب حتى تتبل فقط ثم نرفعها من على النار ونضع البصل فى طبق. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وعليها جيداً ونقطعها إلى طرنشات. ونغسل باقى الخضروات كويس ونقطعها أيضاً كما سبق. ثم نغسل الفرخة جيداً بالماء والخل والدقيق للتخلص من الزفارة ونضيفها كويس بالماء ونقطعها إلى أربعة اجزاء أو ستة حسب الرغبة ونرش عليها شوية من الفلفل الأسود والكزبرة والملح. ثم نضع الصينية على النار ونضع بها شوية زيت ونشوح الفراخ حتى تأخذ لون ثم نرفعها من على النار و نخرجها من الصينية. نحضر الصينية ونرص بها طبقة من البصل وعليها طبقة من الطماطم وفوقها طبقة من البطاطس والجزر والفلفل الأخضر. نكرر الخطوة السابقة وفوق البطاطس نرص قطع الدجاج وعليها طبقة من البصل ونرش الثوم المقطع مكعبات صغيرة. آخر طبقة هتكون من الطماطم ونرش عليها الكزبرة الخضراء والفلفل والكزبرة الجافة والملح ونتركها بالماء وعليها شوية سمنة ونضعها على النار. نتركها حتى تغلي وبعد ذلك نهدئ النار ونغطيها ونتركها حتى تنضج تماماً ولو احتاجت ميه تانى نضيفلها. بعد تمام النضج ندخلها الفرن على الشواية حتى يتحمر الوجه ثم تقدم وبالف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم ونكهة غاية فى الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.