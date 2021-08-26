طريقة عمل فطائر الجبنة والبطاطس المحشية اللذيذة ذات الروائح الجذابة الملفتة الرائعة

فطائر الجبنة والبطاطس الشيقة ذات الطعم الخرافة التي تتميز بالرائحة الرائعة الجذابة، تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة غير مكلفة كثيراً وهي البطاطس المسلوقة والجبنة والدقيق واللبن والخميرة وغيرها من المكونات الأخرى، والجميع يفضل هذه الأكلات اللذيذة بسبب سرعة تحضيرها والقيام بعملها في أي وقت ممكن، ويمكن تناولها على الإفطار والعشاء لأنها وجبة خفيفة وغير مضرة لمن يعاني من الأمراض المختلفة، ويستطيع الأطفال أخذها معهم المدرسة وفي الرحلات والخروجات المختلفة، والآن سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل فطائر الجبنة والبطاطس وطريقة إعدادها السريعة.

مكونات عمل فطائر الجبنة والبطاطس

تعد مكونات عمل فطائر الجبنة والبطاطس من أحلى المكونات التي لا تكلف صاحبها كثير من الطلبات وكلها تتميز بأسعار منخفضة في إمكانيات معظم الناس وهي كما يلي:

مكونات الحشوة

حبة كبيرة من البصل.

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا.

٢ حبة من البيض.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كوب من الجبنة الشيدر.

فلفل أسود حسب الحاجة.

مكونات العجينة

٣ كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير هذه الفطائر بالتفصيل من خلال هذا المقال وهي كما يلي: