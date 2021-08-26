صابونة تفتيح البشرة السحرية بمكونات من منزلك رائعة للوجه والجسم

صابونة تفتيح البشرة وهى من أهم أنواع الصابون المستخدم للحصول على بشرة بيضاء وجميلة،حيث تتعرض البشرة لعوامل كثيرة تؤثر عليها مثل أشعة الشمس والغبار ممايسبب ظهور البقع والتصبغات، حيث يساعد هذا الصابون على تبييض البشرة وتنظيفها والتخلص من خلايا الجلد الميت، ويساعد على تفتيح الهالات السوداء الموجودة تحت العين، كما أنه يعالج البثور وحب الشباب، وترتفع أسعاره بدرجة كبيرة لذلك يتم البحث عن وصفة لصنعه في المنزل ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة تحضير صابون تفتيح البشرة بمكونات طبيعية متوفرة. مكونات صنع صابونة تفتيح البشرة مكونات صنع صابونة تفتيح البشرة تتوفر مكونات صابونة تفتيح البشرة في المنزل ، وهى كالتالي:- 2كوب من الماء.

ملعقة كبيرة جلسرين.

صابونة مبشورة (بيضاء اللون).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة حليب بودرة. طريق التحضير طريق التحضير يتم تحضير صابونة تفتيح البشرة بالخطوات التالية:- نضع كوب ونصف من الماء على النار ونضيف الصابونة المبشورة مع التقليب حتى تمام الذوبان. نضيف ماء الورد والجلسرين مع التقليب وبعدها عسل النحل وزيت جوز الهند. نذوب النشا والحليب البودرة في نصف كوب ماء ونضيفهم على الخليط السابق. نرفع المكونات من على النار عندما نحصل على قوام كريمي ثقيل. نصب الخليط في قوالب الصابون السيليكون ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة. نخرج الصابون من الثلاجة ونتركه في مكان جيد التهوية حتى يجف تماماً. نصائح للحصول على بشرة نضرة وجميلة تتعرض معظم النساء لعوامل كثيرة تؤدي إلى مشكلات بالبشرة، ومن أهمها التعرض لأشعة الشمس الضارة والغبار والأتربة، وهناك العديد من النصائح التي تساعد على تبييض البشرة ومنها:- الحرص على تنظيف البشرة من الشوائب والأتربة.

شرب الماء ضروري لترطيب البشرة ومنحها النضارة.

تجنب أشعة الشمس المسبب الأول لإسمرار البشرة.

تناول الفواكه والخضروات بكثرة للحصول على الفيتامينات الهامة لصحة الجلد.

استخدام الكريمات المرطبة يساعد على تبييض الوجه والحماية من ظهور التجاعيد.

تقشير بشرة الوجه مرة أسبوعياً باستخدام الطرق الطبيعية لتجديد خلايا الجلد. الوسوم

صابونة تفتيح البشرة وهى من أهم أنواع الصابون المستخدم للحصول على بشرة بيضاء وجميلة،حيث تتعرض البشرة لعوامل كثيرة تؤثر عليها مثل أشعة الشمس والغبار ممايسبب ظهور البقع والتصبغات، حيث يساعد هذا الصابون على تبييض البشرة وتنظيفها والتخلص من خلايا الجلد الميت، ويساعد على تفتيح الهالات السوداء الموجودة تحت العين، كما أنه يعالج البثور وحب الشباب، وترتفع أسعاره بدرجة كبيرة لذلك يتم البحث عن وصفة لصنعه في المنزل ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة تحضير صابون تفتيح البشرة بمكونات طبيعية متوفرة. مكونات صنع صابونة تفتيح البشرة مكونات صنع صابونة تفتيح البشرة تتوفر مكونات صابونة تفتيح البشرة في المنزل ، وهى كالتالي:- 2كوب من الماء.

ملعقة كبيرة جلسرين.

صابونة مبشورة (بيضاء اللون).

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة حليب بودرة. طريق التحضير طريق التحضير يتم تحضير صابونة تفتيح البشرة بالخطوات التالية:- نضع كوب ونصف من الماء على النار ونضيف الصابونة المبشورة مع التقليب حتى تمام الذوبان. نضيف ماء الورد والجلسرين مع التقليب وبعدها عسل النحل وزيت جوز الهند. نذوب النشا والحليب البودرة في نصف كوب ماء ونضيفهم على الخليط السابق. نرفع المكونات من على النار عندما نحصل على قوام كريمي ثقيل. نصب الخليط في قوالب الصابون السيليكون ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة. نخرج الصابون من الثلاجة ونتركه في مكان جيد التهوية حتى يجف تماماً. نصائح للحصول على بشرة نضرة وجميلة تتعرض معظم النساء لعوامل كثيرة تؤدي إلى مشكلات بالبشرة، ومن أهمها التعرض لأشعة الشمس الضارة والغبار والأتربة، وهناك العديد من النصائح التي تساعد على تبييض البشرة ومنها:- الحرص على تنظيف البشرة من الشوائب والأتربة.

شرب الماء ضروري لترطيب البشرة ومنحها النضارة.

تجنب أشعة الشمس المسبب الأول لإسمرار البشرة.

تناول الفواكه والخضروات بكثرة للحصول على الفيتامينات الهامة لصحة الجلد.

استخدام الكريمات المرطبة يساعد على تبييض الوجه والحماية من ظهور التجاعيد.

تقشير بشرة الوجه مرة أسبوعياً باستخدام الطرق الطبيعية لتجديد خلايا الجلد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابونة تفتيح البشرة السحرية بمكونات من منزلك رائعة للوجه والجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.