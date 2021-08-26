أفضل طريقة لعمل بسبوسة بالزبادي طرية ومرملة وبتشرب الشربات بسهولة

طريقة عمل البسبوسة من أكثر الأشياء التي تهم جميع ربات البيوت وعلى الرغم من أنها أكثر مواضع البحث عنها إلا أن يشتريها الكثيرين من الحلواني، لأن للأسف الشديد لم يتم الضبط في عملها مثل التي تباع جاهزة، فما هو السر وراء طعم بسبوسة الحلواني اللذيذ، هنا ومن داخل مطبخ موقعنا نأتيك بكل تفاصيل تحضير البسبوسة المصري، بكل أسرارها دايبة ومرملة.طريقة عمل البسبوسة بالزبادي
البسبوسة هي حلوى شرقية أصيلة يتم عملها في الفرن بخليط من دقيق السميد مع الزبدة والزبادي والسكر والمكسرات ويوضع عسل الجلوكوز، ولا يوجد محل حلواني لم يقوم بتقديمها فهي أشهر طبق حلوى يعد خصيصاً للمناسبات السعيدة ويكثر تداوله في الشهر الكريم، وإليكم خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي
المقادير
- عدد اثنين كوب من دقيق السميد.
- كوب سمنة أو كوب زبدة.
- كوب سكر أو نصف كوب حسب الرغبة.
- نصف كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من الزبيب.
- نصف كوب من المكسرات.
- كوب إلا ربع من الزبادي.
- واحد كوب سكر.
- نصف ملعقة صغير من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر .
- يتم وضع السميد في إناء بلاستيك ويضاف له الملح و البيكنج بودر ويخلط ثم يضاف السمنة والسكر والزبيب وجوز الهند ونعجن ثم يوضع الزبادي ويخلط الجميع.
- يدهن صينية بالسمنة أو الزيت ثم نضع العجينة البسبوسة ونغرز فيها المكسرات.
- توضع في الفرن تحت درجة حرارة 180 درجة لمدة من 30 إلى 40 دقيقة.
- 2 كوب سكر كوب و ماء و ليمونه، ذرة من رائحة الفانيليا.
- يتم إذابة السكر في الماء جيداً ويضاف عصير الليمون ويترك على النار وعندما يصبح القوام سميك يضاف ذرة الفانيلا.
- بعد النضج يضاف الشربات الساخن على البسبوسة وهي ساخنة ثم تغطى.
- تقطع البسبوسة وتقدم باردة مع المشروب المفضل عصير أو شاي باللبن.
عليك فعل هذه التعليمات عن تطبيق طريقة عمل البسبوسة:
- تدفئة الفرن جيدا ثم وضع البسبوسة.
- لا يفضل تقطيع البسبوسة وهي ساخنة يفضل أن تترك حتى تبرد.
- يجب عند تقديم البسبوسة مع مشروب يفضل تقليل السكر في هذا المشروب لأن البسبوسة تكون محلاة حتى يتم الاستمتاع بالطعم اللذيذ. .
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طريقة عمل البسبوسة من أكثر الأشياء التي تهم جميع ربات البيوت وعلى الرغم من أنها أكثر مواضع البحث عنها إلا أن يشتريها الكثيرين من الحلواني، لأن للأسف الشديد لم يتم الضبط في عملها مثل التي تباع جاهزة، فما هو السر وراء طعم بسبوسة الحلواني اللذيذ، هنا ومن داخل مطبخ موقعنا نأتيك بكل تفاصيل تحضير البسبوسة المصري، بكل أسرارها دايبة ومرملة.طريقة عمل البسبوسة بالزبادي
البسبوسة هي حلوى شرقية أصيلة يتم عملها في الفرن بخليط من دقيق السميد مع الزبدة والزبادي والسكر والمكسرات ويوضع عسل الجلوكوز، ولا يوجد محل حلواني لم يقوم بتقديمها فهي أشهر طبق حلوى يعد خصيصاً للمناسبات السعيدة ويكثر تداوله في الشهر الكريم، وإليكم خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي
المقادير
- عدد اثنين كوب من دقيق السميد.
- كوب سمنة أو كوب زبدة.
- كوب سكر أو نصف كوب حسب الرغبة.
- نصف كوب من جوز الهند.
- نصف كوب من الزبيب.
- نصف كوب من المكسرات.
- كوب إلا ربع من الزبادي.
- واحد كوب سكر.
- نصف ملعقة صغير من الملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر .
- يتم وضع السميد في إناء بلاستيك ويضاف له الملح و البيكنج بودر ويخلط ثم يضاف السمنة والسكر والزبيب وجوز الهند ونعجن ثم يوضع الزبادي ويخلط الجميع.
- يدهن صينية بالسمنة أو الزيت ثم نضع العجينة البسبوسة ونغرز فيها المكسرات.
- توضع في الفرن تحت درجة حرارة 180 درجة لمدة من 30 إلى 40 دقيقة.
- 2 كوب سكر كوب و ماء و ليمونه، ذرة من رائحة الفانيليا.
- يتم إذابة السكر في الماء جيداً ويضاف عصير الليمون ويترك على النار وعندما يصبح القوام سميك يضاف ذرة الفانيلا.
- بعد النضج يضاف الشربات الساخن على البسبوسة وهي ساخنة ثم تغطى.
- تقطع البسبوسة وتقدم باردة مع المشروب المفضل عصير أو شاي باللبن.
عليك فعل هذه التعليمات عن تطبيق طريقة عمل البسبوسة:
- تدفئة الفرن جيدا ثم وضع البسبوسة.
- لا يفضل تقطيع البسبوسة وهي ساخنة يفضل أن تترك حتى تبرد.
- يجب عند تقديم البسبوسة مع مشروب يفضل تقليل السكر في هذا المشروب لأن البسبوسة تكون محلاة حتى يتم الاستمتاع بالطعم اللذيذ. .
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