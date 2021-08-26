الدكتورة لمياء خليل لـ"دوت الخليج": هذه ما تكشفه مسحة عنق الرحم

مسحة عنق الرحم، دوت الخليج أحد الاجراءات المهمة التي تجرى للنساء عند زيارة الطبيبة النسائية للكشف عن أي مشكلة صحية في الجهاز التناسلي، وللاطمئنان بشكل دوري على صحة الجهاز التناسلي لدى النساء، ولمسحة عنق الرحم أهمية صحية، ويجب إجراءها بشكل دوري وفقا لعدد من الأسباب..

استشارية النساء والولادة في مستشفى دلة الرياض الدكتورة لمياء خليل تطلنا على كل ذلك وأكثر في الجوار التالي:

مسحة عنق الرحم:

تعد مسحة عنق الرحم فحص خلوي يجرى للمرأة أثناء الكشف النسائي العادي عند زيارتها للطيبة النسائية، ومن خلال مسحة عنق الرحم نكشف عن الخلايا الطبيعية أو عدم وجودها، مما يعني أن مسحة عنق الرحم نوع من الاجراءات التشخيصية المبكرة، وهي فحص وقائي للكشف المبكر عن:

أمراض عنق الرحم والأورام الحميدية.

الأرام الخبيثة في مراحلها الأولية.

الالتهابات الفيروسية مثل الثئاليل والهربس

الالتهابات التناسلية في عنق الرحم.

متى يجب إجراء مسحة عنق الرحم:

المرأة قبل الزواج لا تخضع أبدا لعمل مسحة عنق الرحم.

المرأة المتزوجة من سن 21 وحتى 30 يجب أن تكون مسحة عنق الرحم فحص روتيني كل ثلاث سنوات.

بعد سن 30 وحتى سن 65 يجب إجراء مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أجراء فحص فيروس الورم الحليمي كل خمس سنوات.

بعد سن 65 لا يجب إجراء أي مسحة لعنق الرحم لأن احتمالية الإصابة بأي أمراض تكون منخفضة، خاصة إذا كانت كافة المسحات من قبل سليمة.

في بعض الحالات يجب إجراء مسحة عنق الرحم للسيدة عند أول زيارة لها للطبية النسائية في الحالات التالية.

النساء الحوامل في سن العشرينات يجب إجراء مسحة عنق الرحم لهن في حال لم يخضعن لها من قبل.

النساء اللاتي يأخذن حبوب منع الحمل في العشرينات يجب إجراء مسحة عنق الرحم لهن في حال لم يخضعن لها من قبل.

النساء اللاتي يأخذن الهرمونات التعويضية بعد سن اليأس ولم تخضع من قبل لإجراء مسحة عنق الرحم.

قبل تركيب "اللوب" يجب عمل مسحة عنق الرحم للتأكد من عدم وجود أي التهابات.

أي امرأة أصيبت مسبقًا بالتهاب الحوض أو التهابات الجهاز التناسلي، يجب أن تضع لعمل مسحة عنق الرحم.

تعليمات قبل إجراء مسحة عنق الرحم:

عدم عمل غسول مهبلي قبل إجراء المسحة بما لا يقل عن 24 ساعة.

عدم وضع أي كريمات أو موانع حمل في منطقة المهبل قبل عمل مسحة عنق الرحم بيوم كامل.

عدم ممارسة العلاقة الحميمة قبل إجراء المسحة بيوم كامل.

لا يجب إجراء مسحة عنق الرحم خلال الدورة الشهرية، أو وجود أي نزف غير طبيعي.

أفضل وقت لإجراء مسحة عنق الرحم هو بعد الانتهاء من الدورة الشهرية بأسبوع وهو وقت الإباضة.

وأخيرًا أنصح كل النساء بإجراء مسحة عنق الرحم والمتابعة مع الطبية المختصة، ويندرج ذلك تحت الطب الوقائي الذي يمنع حدوث المرض وتطوره، حيث ثبت أن الطب الوقائي قلل من عدد الإصابات العالمية بمرض سرطان عنق الرحم كونه يكشف المراحل المبكرة للأمراض ويتم علاجها قبل تطورها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.