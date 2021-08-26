الجرعة الثانية من لقاح جونسون ترفع معدل المناعة بتسعة أضعاف

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" أمس أن جرعة ثانية من لقاح "كوفيد-19" تولد استجابة قوية لجهاز المناعة، وقالت الشركة إن الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثانية من اللقاح بعد ستة إلى ثمانية أشهر من اللقاح الأول، لاحظوا أن مستويات الأجسام المضادة أعلى تسعة أضعاف من أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة.

واشنطن تخطط لطرح جرعات معززة من لقاحات فايزر وموديرنا

وأضافت الشركة في بيان نقلته وكالة رويترز، إن البيانات تقدم دليلا على أن متلقي لقاح "جونسون أند جونسون" يجب أن يتلقوا جرعات معززة بعد ثمانية أشهر من التطعيم الأولي، ويأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لطرح جرعات معززة للأشخاص الذين يتلقون جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا.

وتقول "جونسون أند جونسون" إنها تخطط لتقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي تراجع حاليا بيانات مماثلة من شركتي فايزر وموديرنا.

جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون تولد استجابة قوية

وقال الدكتور ماثاي مامين، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في "جونسون أند جونسون" في بيان: "لقد أثبتنا أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الخاص بنا تولد استجابات مناعية قوية تكون متينة ومستمرة خلال ثمانية أشهر. ومع هذه البيانات الجديدة، نرى أيضا أن جرعة معززة من لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 تزيد من استجابات الأجسام المضادة بين المشاركين في الدراسة الذين تلقوا لقاحنا سابقا".

وأضاف نقلا عن صحيفة ديلي ميل: نتطلع إلى مناقشة، مع مسؤولي الصحة العامة، استراتيجية محتملة للقاح "جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 الخاص بنا، والتي تزيد ثمانية أشهر أو أكثر بعد التطعيم الأساسي بجرعة واحدة.