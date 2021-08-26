خبراء يحذرون من أضرار العسل المجمد بعد انتشاره على تيك توك

ظهرت صيحة جديدة من صيحات برنامج تيك توك وعنوانها "العسل المجمد"، والذي يعتبر بمثابة مرطبات باردة في الصيف وبديلاً للآيس كريم، وأخذ كثيرون يظهرون على البرنامج في تحديات جديدة، وسط تحذيرات صحية من قبل الخبراء.

صيحة جديدة من صيحات تيك توك

ويتم تقديم وصف "العسل المجمد" على تطبيق مقاطع الفيديوهات القصيرة بالمنعش واللذيذ، وحظي هاشتاغ #frozenhoney ب أكثر من 900 مليون متابعة في غضون أيام، ويحضر العسل المجمد عبر سكب العسل السائل في زجاجة بلاستيكية صغيرة ويُبرد في الثلاجة بضع ساعات حتى يصبح قوامه يشبه الهلام، كما يمكن شراء العسل في زجاجة مضغوطة وتجميده فيها، ومن ثم أخذ العسل المجمد مباشرة من الزجاجة وتناوله مثل الآيس كريم.

تحذير الأطباء من أضرار العسل المجمد

وقال الخبراء قد يكون "العسل المجمد" من المرطبات اللذيذة الطعم، لكنه ليس بديلاً صحياً للآيس كريم أو الزبادي المجمد، على الرغم من آثاره المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، إلا أن "العسل المجمد" يمكن أن يكون ضاراً بالصحة إذا تم تناوله بكميات زائدة، وعبر الأطباء وأخصائيو التغذية عن قلقهم بشأن هذا التحدي الجديد وحذروا من أضراره على الصحة.

العسل المجمد قد يسبب الإسهال ويؤثر على البنكرياس

ويشكو بعض المستخدمين من الغثيان والإسهال بعد تناول العسل المجمد، وفي هذا الصدد قالت دانا هونيس، الأستاذة في كلية فيلدنغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نقلاً عن صحيفة "يو إس إيه توداي" إن إحدى أكبر المشاكل دوت الخليج تركيز السكر والكربوهيدرات في العسل، واعتماداً على مقدار ما تأكله مرة واحدة، يمكن أن يجعلك مريضاً، على الرغم من أن العسل يعتبر صحياً، إلا أن الإفراط في استهلاكه، يمكن أن يسحب الكثير من الماء إلى الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإصابة بالإسهال، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على البنكرياس بمرور الوقت.

تناول العسل المجمد قد يزيد الوزن

وبسبب ارتفاع نسبة السكر في العسل، قد يصل مستوى السكر في الدم بسرعة إلى مستوى عالٍ. كما يمكن أن ينخفض مرة أخرى بنفس السرعة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة مرة أخرى، كما يؤدي تناول السكر بكميات كبيرة ومتكررة على زيادة الوزن والسمنة والإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

العسل المجمد يرفع استجابة الأنسولين في الجسم

من جهتها حذرت سارة روفين، أخصائية التغذية من نيويورك، مستخدمي تيك توك من هذه الصيحة المضرة، وتقول إذا كنت تأكل شيئًا يحتوي على الكثير من السكر، فستكون لديك استجابة أنسولين عالية بنفس القدر. وغالباً ما يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر ثم شديد عند انخفاض نسبة السكر في الدم ".

العسل المجمد يسبب التسوس ويضر بالأسنان

كما حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها من تناول "العسل المجمد"، وقالت إن تناوله على مدى فترة زمنية أطول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وإلحاق الضرر بالأسنان، إذ أن بكتيريا التسوس تتغذى على الكربوهيدرات وخاصة السكر وتحولها إلى حامض مسؤول عن تدمير مينا الأسنان، ما يؤدي إلى التهاب اللثة، وتسوس الأسنان، وذلك نقلا عن تلفزيون صوت ألمانيا ‏DW.