7 نصائح غذائية لمرضى السكري من النوع الأول، تتعلق بنوعيات الأغذية المتناولة ومكونات النظام الغذائي والتي تساعد في السيطرة على السكر في الدم وتحسن من صحة مريض السكري، وتمنع تفاقم أعراضه المختلفة، وهي في التالي:

7 نصائح غذائية لمرضى السكري من النوع الأول:

على مريض السكري تناول ثلاث وجبات رئيسية ووجبتان خفيفتان بينهم، وذلك حتى يتمكن من تناول الأدوية بشكل منظم، ولمقاومة نوبات التعب والإرهاق والحفاظ على نشاط الجسم. التركيز على الخضروات والفواكه مهم لمريض السكري ويجب تناول ما مقدراه ثلاث حصص من الخضروات وحصتان من الفواكه، وهي تساهم في حماية الجهاز الهضمي لدى مريض السكري من أي اضطرابات ومشاكل. تحديد ما مقدراه كف اليد من كمية البروتين المتناول يوميًا مرة واحدة فقط، واختيار البروتين الصحي الخالي من اللحوم، ويمكن الإكثار من الأسماك لتعدد فوائدها الصحية. الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أفضل ما يمكن تناوله لمريض السكري، ويجب الابتعاد عن الزيوت الصناعية المهدرجة التي تفاقم الإصابة بأعراض الكوليسترول. النشويات مصدر مهم للألياف والطاقة لمرضى السكري، ولكن يجب تحديد كميتها واختيار النوعيات المصنوعة من القمح الكامل. مهم على مريض السكري تجنب الوجبات الجاهزة والأطعمة السكرية والغنية بالدهون وكذلك اللحوم المصنعة والمخبوزات، فهي غني بالدهون والسكريات وأملاح الصوديوم المليئة بمحسنات الطعم والملونات الصنعية والدهون المعقدة التي تضر الجسم. السوائل وأهمها الماء فعلى مريض السكري شرب الماء الكافي على فترات متقاربة خلال اليوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.