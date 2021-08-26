طريقة المكرونة بالدجاج بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

طريقة المكرونة بالدجاج ، من الأكلات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أنها لا تكلف وقت ولا مجهود، ومكوناتها بسيطة جداً، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مكرونة الفريدو بالدجاج في الفرن، وصينية شاورما الدجاج وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة المكرونة بالدجاج بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة المكرونة بالدجاج

تتكون المكرونة بالدجاج من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 صدر دجاج.

25 ثمرة طماطم كرز.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر البودر.

فص ثوم كبير مهروس.

7 أوراق من النعناع.

300 جم مكرونة

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة المكرونة بالدجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: