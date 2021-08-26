خلطة سريعة المفعول لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف وداعاً للكيراتين، تريد جميع النساء أن تتمتع بجمال الشعر والمظهر الجذاب حيث أنه يمنحها ثقة في النفس والشعور بأنوثتها.

ولهذا تلجأ إلي طرق تنعيم الشعر المختلفة مثل المكواة أو الاستشوار للاحتفاظ بنعومة الشعر لأطول فترة ممكنة للحصول علي شعر حريري.

إلا أنها تتسبب في ضرر كبير للشعر وتجعله ضعيف وهش علي المدي البعيد وذلك نتيجة الحرارة المرتفعة من هذه الأدوات.

ولكن علي الرغم من إعطائك نتيجة سريعة إلا أنها تترك الشعر في حالة سيئة خاصةً بعد زوال مفعولها ليرجع إلي حالته سابقاً.

ولهذا فإن البديل الطبيعي يكون أفضل لحماية الشعر من الجفاف والخشونة لأنها مكونة من مواد طبيعية آمنة علي الشعر.

أسرع خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف في دقائق بدون كيراتين

تنعيم وترطيب الشعر أمر هام لغاية لحفاظ علي الشعر من أي أضرار ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية مثل الشامبو أو الكريم.

وعلي الرغم من نتائج تلك المواد إلا أن أغلب الفتيات والسيدات يلجأن إليها باعتبارها حل جذري لتخلص من مشاكل الشعر.

ولكنها مكلفة للغاية وغير آمنة علي الشعر وذلك لأنها تقوم بعمل كيراتين أو بروتين علي مدي أشهر قليلة فقط للحصول علي شعر ناعم.

إلا أن هذه الطرق تسب في تقصف وتساقط الشعر ولذا سوف أقدم لكم خلطة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن.

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون لتنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف

الأفوكادو من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد علي تنعيم الشعر وإمداده بالرطوبة اللازمة لحماية خصل الشعر من الجفاف.

حيث يحتوي علي أحماض دهنية وزيوت تعمل علي تغذية وتنعيم الشعر والحفاظ عليه من التقصف.

زيت الزيتون يحتوي علي فيتامينات ومضادات أكسدة تعالج جفاف وتلف الشعر باعتباره علاج فعال لخشونة الشعر.

كما يساعد علي منح الشعر النعومة والترطيب لشعر حريري وناعم.

ثمرة أفوكادو ناضجة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الخشن والجاف بديل الكيراتين

قومي بهرس ثمرة الأفوكادو حتي تصبح ناعمة تماماً وخالية من أي تكتلات.

ثم أضيفي إليها زيت الزيتون والعسل وامزجيهم جيداً حتي تجانس.

يتم وضع الخلطة الجبارة لتنعيم الشعر علي شعر رطب من الجذور حتي الأطراف.

علي شعر رطب من الجذور حتي الأطراف. يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم البارد والشامبو وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم حرير.

طريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر وكيفية الاستخدام