اعملي مخلل الليمون المشطشط السريع في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

يعتبر مخلل الليمون المسلوق من أجمل أنواع مخللات الليمون، الذي يتناولها الكثير من الأشخاص بجانب معظم الأكلات، لأنه يساعد على فتح الشهية ويعطي مذاق رائع للطعام، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تخليل الليمون المسلوق. طريقة عمل مخلل الليمون طريقة عمل مخلل الليمون المكونات: 1000 جرام من الليمون كبير الحجم.

فص كبير من فصوص الثوم.

100 جرام فلفل رومي حار.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون. مكونات محلول التخليل لتر من الماء العادي.

100 جرام من الملح الغير ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

90 جرام من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بتنظيف وغسل مقدار الليمون، ثم اتركيه في المصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد ويجف. احضري وعاء حراري كبير الحجم، ثم ضعي نصفه ماء، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. وزعي مقدار الليمون بالوعاء، ثم اتركيه على النار لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه من الوعاء. ضعي الليمون المسلوق قبل أن يهدأ في وعاء به ماء مثلج، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة. قومي بتقطيع الفلفل والثوم إلى شرائح صغيرة، ثم ضيفي الكركم، والكمون، ثم نخلطهم جيدا. امزجي السكر، والماء مع مقدار الملح حيدا، حتى يذوب الملح تماما. اصنعي شق بجانب جميع حبات الليمون، ثم نضع بها كمية مناسبة من خليط الثوم. وزعي الليمون في وعاء زجاجي، ثم اسكبي خليط الملح فوقه، ثم ضيفي الزيت، ثم اغلقي الوعاء جيدا. اتركي مخلل الليمون المسلوق جانبا لمدة 7 أيام، حتى يصبح مخلل الليمون المسلوق جاهز للتقديم. طريقة مخلل الليمون السريع طريقة التحضيرطريقة مخلل الليمون السريع المكونات: 1000 جرام من الليمون الأخضر.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الحار.

نصف ملعقة كبيرة من العصفر الناعم.

10 جرام من القرنفل المطحون.

كأس كبير جزر مبشور.

ثلث كوب كبير من عصير الحامض.

لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

نصف كوب كبير من قشر الليمون. طريقة التحضير امزجي عصير الحامض مع مقدار الجزر، ثم ضيفي العصفر، والقرنفل، ثم امزجيهم جيدا. اصنعي أربع شقوق بحبات الليمون، ثم ضعي به كمية مناسبة من الخليط السابق، ثم ضعيه في وعاء زجاجي. ضعي شرائح الفلفل بين حبات الليمون، ثم اخلطي باقي المكونات جيدا، ثم ضيفيها فوق حبات الليمون. وزعي قشور الليمون فوق الليمون، ثم اغلقي الوعاء، ثم اتركيه جانبا لمدة 7أيام، حتى يصبح مخلل الليمون المسلوق السريع جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر مخلل الليمون المسلوق من أجمل أنواع مخللات الليمون، الذي يتناولها الكثير من الأشخاص بجانب معظم الأكلات، لأنه يساعد على فتح الشهية ويعطي مذاق رائع للطعام، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تخليل الليمون المسلوق. طريقة عمل مخلل الليمون طريقة عمل مخلل الليمون المكونات: 1000 جرام من الليمون كبير الحجم.

فص كبير من فصوص الثوم.

100 جرام فلفل رومي حار.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون. مكونات محلول التخليل لتر من الماء العادي.

100 جرام من الملح الغير ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

90 جرام من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بتنظيف وغسل مقدار الليمون، ثم اتركيه في المصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد ويجف. احضري وعاء حراري كبير الحجم، ثم ضعي نصفه ماء، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. وزعي مقدار الليمون بالوعاء، ثم اتركيه على النار لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه من الوعاء. ضعي الليمون المسلوق قبل أن يهدأ في وعاء به ماء مثلج، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة. قومي بتقطيع الفلفل والثوم إلى شرائح صغيرة، ثم ضيفي الكركم، والكمون، ثم نخلطهم جيدا. امزجي السكر، والماء مع مقدار الملح حيدا، حتى يذوب الملح تماما. اصنعي شق بجانب جميع حبات الليمون، ثم نضع بها كمية مناسبة من خليط الثوم. وزعي الليمون في وعاء زجاجي، ثم اسكبي خليط الملح فوقه، ثم ضيفي الزيت، ثم اغلقي الوعاء جيدا. اتركي مخلل الليمون المسلوق جانبا لمدة 7 أيام، حتى يصبح مخلل الليمون المسلوق جاهز للتقديم. طريقة مخلل الليمون السريع طريقة التحضيرطريقة مخلل الليمون السريع المكونات: 1000 جرام من الليمون الأخضر.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الحار.

نصف ملعقة كبيرة من العصفر الناعم.

10 جرام من القرنفل المطحون.

كأس كبير جزر مبشور.

ثلث كوب كبير من عصير الحامض.

لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح.

نصف كوب كبير من قشر الليمون. طريقة التحضير امزجي عصير الحامض مع مقدار الجزر، ثم ضيفي العصفر، والقرنفل، ثم امزجيهم جيدا. اصنعي أربع شقوق بحبات الليمون، ثم ضعي به كمية مناسبة من الخليط السابق، ثم ضعيه في وعاء زجاجي. ضعي شرائح الفلفل بين حبات الليمون، ثم اخلطي باقي المكونات جيدا، ثم ضيفيها فوق حبات الليمون. وزعي قشور الليمون فوق الليمون، ثم اغلقي الوعاء، ثم اتركيه جانبا لمدة 7أيام، حتى يصبح مخلل الليمون المسلوق السريع جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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