تعرف على أسهل طريقة لعمل كفتة تونه بالبطاطس في المنزل

كفتة، هناك أطباق يمكن تحضيرها ووضعها داخل الثلاجة وأخرجها على تسخين وضع في زيت، الكفتة باختلاف أنواعها مثل كفتة الأرز، كفتة البرغل، كفتة البطاطس، كما أيضا كفتة اللحم المفروم يمكن تحضيرها وتشكلها على شكل أصابع ووضعها داخل أطباق في الثلاجة.

كفتة تونه، ألتونه ‏ هي سمكة من أسماك المحيطات من رتبة الأسماك شبيهة الأفراخ. تصنف العديد من أنواع سمك ألتونه بأنها من ذوات الدم الدافئ على النقيض من العديد من الأسماك من ذوات اللحم الأبيض ولحم ألتونه يتدرج ما بين الوردي الفاتح إلى الأحمر الغامق.

طريقة عمل كفتة تونه بالبطاطس

نحرص دائما على تقديم أنواع مختلفة من الأطباق التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر دون عناء أو تحتاج إلى تكلفة مادية مثل كفتة البطاطس باللحمة، اليوم نقدم كفتة البطاطس ألتونه من الأطباق ألذيذة الشهية نقدمها أليكم اليوم كما نقدم لكم سلطة مكرونة مع ألتونه.

مقادير كفتة ألتونه

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

علبة تونه مفتتة.

نصف كوب دقيق أرز.

شبت مفروم.

بشر ليمونه.

نص معلقة صغيرة من كمون.

نص معلقة صغيرة من ثوم بودر.

بهارات سمك.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتغليف، دقيق.

بيض.

لبن( حليب).

بقسماط.

طريقة تحضير

أولا نحضر طبق لخلط المكونات ونبدأ في البداية هرس البطاطس المسلوقة جدا. ثم يضاف أليها ألتونه، والشبت، وبشر الليمون. ثم يليه أضافه التوابل ونص مقدار دقيق ألأرز ( أرز مطحون) ونخلط جيدا حتى تصبح متماسكة. ثم نحضر طبق أخر ونضع دقيق، وطبق أخر بيض ولبن، والطبق الأخير نضع مضاف ألية بقسماط عليه رشه ملح وكركم. نضع الكفتة في الدقيق ثم بيض ولبن ثم بقسماط ونضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك لمدة نص ساعة. ثم نحضر طاسة زيت ساخن لا تستغرق الكثير من الوقت حتى يصبح لون ذهبى.



سلطة تونة

مقادير سلطة

عددا كابوتشا( خس).

خيار مخلل.

شرائح جزر مبشور.

ذرة.

علبة تونة.

مكرونه مسلوقه.

الصوص ٢علبة زبادي.

نصف كوب مايونيز.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

شبت مفروم.

مستردة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.



طريقة تحضير

نحضر طبق غويط ونضع شرائح خس ( كابوتشى) ويضاف ألية باقي المكونات الصوص. ثم يضاف ألية الخضار، مع ألتونه والمكرونه وذرة لمن يرغب ونخلط المقادير . ثم نتركها داخل الثلاجة ساعتين.

كفتة تونه بالبطاطس، من أسهل الأطباق ألذيذة.