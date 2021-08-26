طريقة عمل كباب الحلة

طريقة كباب الحلة تبحث عنها السيدات رغبةً في التجديد في تقديم الأكلات للأسرة وخاصة للأطفال، حيث تُعتبر تلك الوجبة من الوجبات السريعة في التحضير إلى جانب مكوناتها القليلة، ولكن تختلف طريقة عمل الكباب من شخص لأخر من حيث الإضافات التي يرغب كل شخص في وضعها على حسب الرغبة، ولكن سنتطرق للمزيد تابعونا.طريقة كباب الحلة
هو أحد الوصفات السهلة والتي يُمكنك تقديمها على وجبة الغداء إلى جانب إمكانية عملها باللحم الضاني أو العجل، لذا سنوضح لكم طريقته عبر ما يلي:مكونات كباب الحلة
- كيلو فقط من اللحم.
- حبتان من البصل.
- فصان من الثوم المهروس.
- ملعقتان من السمن.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ملعقتان من الملح.
- ملعقة كبيرة بهارات لحم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- أولاً نغسل اللحم بشكل جيد.
- نقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم على حسب الرغبة.
- يتم تقطيع البصل، والفلفل إلى شرائح صغيرة الحجم.
- نهرس الثوم جيداً.
- نرفع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليها السمن ثم البصل ونقلب حتى يتغير لونه.
- نضيف إلى البصل الثوم المفروم ثم الفلفل الأخضر ونقلب.
- يتم وضع قطع اللحم ونقلب أيضاً حتى يتغير لونها.
- بعد ذلك نضيف الملح، والبهارات ونقلب ثم نضيف كمية مناسبة من الماء ونغطيها.
- نتركها حتى ينضج اللحم ثم نسكب الكباب في وعاء للتقديم.
يُمكنك أيضاً عمل الكباب باللحم الضاني بكل سهولة عن طريق الآتي:المكونات
- 2 كيلو من اللحم الضاني.
- أربع حبات من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- أربع حبات من الفلفل الأخضر.
- ملح على حسب الرغبة.
- مكعب من المرق.
- ملعقتان من الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- بهارات لحم.
- نغسل اللحم ثم نقطعها إلى قطع متوسطة الحجم أو على حسب الرغبة.
- نقطع البصل والفلفل ونضعها جانباً.
- نرفع قدر على نار متوسطة ونضيف إليه السمن ونضيف البصل ونقلب حتى يُصبح لونه ذهبي.
- نضيف الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم اللحم ونقلب حتى يتغير لونه.
- يتم إضافة الملح، والبهارات ثم نضيف الماء لكي ينضج اللحم.
- نرفع القدر ثم نضع الكباب في وعاء للتقديم.
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طريقة كباب الحلة تبحث عنها السيدات رغبةً في التجديد في تقديم الأكلات للأسرة وخاصة للأطفال، حيث تُعتبر تلك الوجبة من الوجبات السريعة في التحضير إلى جانب مكوناتها القليلة، ولكن تختلف طريقة عمل الكباب من شخص لأخر من حيث الإضافات التي يرغب كل شخص في وضعها على حسب الرغبة، ولكن سنتطرق للمزيد تابعونا.طريقة كباب الحلة
هو أحد الوصفات السهلة والتي يُمكنك تقديمها على وجبة الغداء إلى جانب إمكانية عملها باللحم الضاني أو العجل، لذا سنوضح لكم طريقته عبر ما يلي:مكونات كباب الحلة
- كيلو فقط من اللحم.
- حبتان من البصل.
- فصان من الثوم المهروس.
- ملعقتان من السمن.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ملعقتان من الملح.
- ملعقة كبيرة بهارات لحم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- أولاً نغسل اللحم بشكل جيد.
- نقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم على حسب الرغبة.
- يتم تقطيع البصل، والفلفل إلى شرائح صغيرة الحجم.
- نهرس الثوم جيداً.
- نرفع مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونضيف إليها السمن ثم البصل ونقلب حتى يتغير لونه.
- نضيف إلى البصل الثوم المفروم ثم الفلفل الأخضر ونقلب.
- يتم وضع قطع اللحم ونقلب أيضاً حتى يتغير لونها.
- بعد ذلك نضيف الملح، والبهارات ونقلب ثم نضيف كمية مناسبة من الماء ونغطيها.
- نتركها حتى ينضج اللحم ثم نسكب الكباب في وعاء للتقديم.
يُمكنك أيضاً عمل الكباب باللحم الضاني بكل سهولة عن طريق الآتي:المكونات
- 2 كيلو من اللحم الضاني.
- أربع حبات من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- أربع حبات من الفلفل الأخضر.
- ملح على حسب الرغبة.
- مكعب من المرق.
- ملعقتان من الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.
- بهارات لحم.
- نغسل اللحم ثم نقطعها إلى قطع متوسطة الحجم أو على حسب الرغبة.
- نقطع البصل والفلفل ونضعها جانباً.
- نرفع قدر على نار متوسطة ونضيف إليه السمن ونضيف البصل ونقلب حتى يُصبح لونه ذهبي.
- نضيف الثوم ثم الفلفل الأخضر ثم اللحم ونقلب حتى يتغير لونه.
- يتم إضافة الملح، والبهارات ثم نضيف الماء لكي ينضج اللحم.
- نرفع القدر ثم نضع الكباب في وعاء للتقديم.
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