كيف اخلي شعري ناعم هو سؤال يشغل أذهان كثير من الفتيات، فإن معظم الفتيات تطمح إلى جعل شعرها ناعم دائما، وهذا لأنهم يحبون أن يكونوا في أفضل مظهر لهن، لذلك تبحث العديد من البنات عن وصفات وعلاج وحلول تجعل شعرهن ناعم دائما أو على الأقل لفترة طويلة، ومعظم مصففي الشعر يقولون أن هذا هو أكثر سؤال شائع على مسامعهم من الفتيات والسيدات، وأعلن خبراء التجميل عن أن هناك بعض الحلول منها الطبيعية ومنها الكيميائية ومنها ما يرتبط بنظام غذائي وغيرها.

حلول تنعيم الشعر لدى الفتيات والسيدات

كيف اخلي شعري ناعم بسبب تداول وكثرة هذا السؤال على لسان الفتيات والسيدات، بدأ البحث عن حلول وعلاج لحل هذا الأمر الذي يرغب فيه كثير من البنات، فمن هذه الحلول أن يتم علاج الشعر عن طريق العلاجات الكيميائية وذلك مثل (الكرياتين) فهذا الحل لعلاج الشعر أصبح منتشر كثيرا في آخر فترة في الوقت الحالي.

لأنه نتائجه مرضية وجيدة جدا وأضراره قليلة جدا بالنسبة لما يقدمه من منافع، وهناك من يقوم بعمل تنعيم كيميائي عن طريق وضع محلول كيميائي على الشعر لمدة من أربعة إلى خمسة ساعات، وتستمر نتائج هذا العلاج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالتالي يحتاج إلى تكرار هذه العملية كل ثلاثة أشهر، وهذا يؤدى إلى إلحاق ضرر بالشعر وفروة الرأس لأنه يحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية.

كيف اخلي شعري ناعم

هناك العديد من الطرق والحلول لجعل الشعر ناعم منها ما هو طبيعي وما هو كيميائي وما هو علاجي، ومن أحد الطرق الطبيعية المستخدمة لعلاج الشعر هي (الزيت الدافئ) ويتم هذا الأمر عن طريق إحضار أي نوع زيت له فوائد على الشعر مثل زيت الزيتون أو اللوز الحلو أو زيت شجرة الشاي.

وتقوم بتدفئة قليل من الزيت وتفرك فروة الرأس به، فإن الزيت الدافئ يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الشعر وترطيبه وحمايته من السقوط والتقصف والجفاف، وبالتالي يصبح الشعر ناعما ويتم حمايته من الأضرار الكيميائية التي تسبب تقصف وتساقط الشعر.

بعض الحلول الطبيعية لتنعيم الشعر

دائما ما نسمع أن إجابة السؤال عن جعل الشعر ناعم هي الوصفات الطبيعية البسيطة مثل استخدام (خل التفاح) فهو يحتوي على حمض يسمى حمض الماليك، وهذا الحمض يساعد على تقوية الشعر ومنع تكسيره وفرده، ويصبح أقل هيشان وخشونة وأكثر نعومة، ويعمل على تطهير فروة الرأس، ولابد أن تحرص على أكل الخضراوات والفاكهة وتمشيط الشعر لأن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الرأس وجعل الشعر في حالة أفضل.