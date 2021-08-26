طريقة عمل حمام مغربي للعرائس بالخطوات ||اتعلمي ازاي تعملي حمام مغربي في المنزل

إن كل عروسة ترغب في القيام بالحمام المغربي قبل زواجها، لكنها لا تعرف كيفية القيام به من المنزل، لهذا ففيما يلي سنقوم برصد كل ما يتعلق بعمل الحمام المغربي بشيء من التفصيل والاهتمام لكي تتعرف كل عروسة وكل فتاة مقبلة على الزواج على طريقة عمله من منزلها بكل سهولة وبدون مشقة أو عناء.

إن الحمام المغربي يكون من خلال تعريض الجسم إلى البخار وكذلك الحرارة العالية، بجانب المساج كذلك، وذلك لإزالة الشحوم الموجودة بالجسم، كما أنه يقوم بتخليص العرائس من أي ضغط يتعرضن له، وهذا بسبب الراحة وكذلك الاسترخاء الذي يتم التعرض له من خلال الحمام المغربي، كما أنه يقوم بتخليص الجسم من أي طبقة جلد مميتة.

الخل الأبيض

كرات الحمام الفوارة

الليفة المغربية

صابون مغربي، أو بلدي

منشفة

طين مغربي

ماء ورد او لبن

لوشن أو كريم مرطب

هناك عدة خطوات لتحضير الحمام المغربي، وهذه الخطوات تكون كالتالي: