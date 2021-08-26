أسهل طريقة لعمل تشيز كيك مانجو بارد بالخطوات

حلويات الصيف، من احلي وأسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة تشيز كيك بارد سريع التحضير، هناك أطباق أخرة يمكن تحضيرها سريعة مثل بودينج شكولاتة، يمكن أيضا تحضير تشيز كيك كراميل، يمكن التنوع في تحضير الأطباق بالمنزل بمكونات بسيطة وافضل من المحلات.

تشيز كيك مانجو، تشيز كيك هو عبارة عن طبق حلوى يتم تحضيره من عدة مكونات منها الجبن الكريمي وقطع الفاكهة الذيذة مكونة من عدة طبقات. تتكون الطبقي السفلى من البسكويت والطبقة العلوي من ألجبنه ألكريميه يمكن وضع أنواع مختلفة من الفاكهة كالفراولة أو التوت وغيرها، يعود أصل التشيز كيك إلى اليونان وتُحضّر في معظم أنحاء العالم، اليوم نقدم تشيز كيك مانجو بارد.

طريقة عمل تشيز كيك مانجو

تشيز كيك، لكل محبية نقدمه أليكم اليوم بخطوات بسيطة وسهلة غير مكلف ماديا لكل من يرغب في تناوله و للحصول على طعم ومذاق مميز مثل المحلات يجب فقط المتابعة وتحضير المكونات واتباع الخطوات، ويمكن لمن يرغب في استبدال المانجو مع أي نوع من الفاكهة الفضلة لديكم.

مقادير تشيز كيك

جرام جبنه كريمي.

نص كوب لبن(حليب)

نص كوب عصير مانجو.

نص كوب مانجو مكعبات.

نص كوب كريم شانتي بسكر.

علبه زبادي ١٠٥.

ربع كوب ماء بارده.

مكونات الطبقي الأساسية

كوب بسكوت مطحون.

نص كوب زبده مذابه.

2 معلقه كبيرة ماء.

معلقه كبيرة من سكر.

يمكن وضع لتزين قطع من شرائح المانجو، مع المكسرات المجروشة.

في البداية نحضر الخلاط ونضع مقدار الحليب( لبن )+ عصير مانجو+ كريم شانتي ، ويضاف ألية الزبادي/ ومانجو، وجبنه الكريمي ونضرب حتى تختلط المكونات. نحضر الطبقة الأساسية نخلط جميع مكونات ( البسكوت المطحون مضاف ألية الزبدة المذابة، والسكر+مقدار الماء) يخلط ويضع في كاسات التقديم أو صنية. بعد تحضير خليط وتجهيز قاعد تشيز كيك، نبدأ في تحضير كاسات التقديم نضع جزء من قاعدة تشيز خليط البسكوت المطحون ونضغط جيدا، ونضع فوقها خليط مانجو ويضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. ويقدم كاسات تشيز كيك مانجو ، افضل من المحلات.

خطوات تحضير تشيز كيك