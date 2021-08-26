النوجا بالنوتيلا حلوى سهلة ومحببة للأطفال جربيها بنفسك

النوجا من الحلوى التي يبها جميع الأطفال، وهي نوع من الحلوى الإيطالية بالأساس، لكن تم إدخال مجموعة من التعديلات على وصفتها لتناسب الأذواق المختلفة، وهذه الوصفة للنوجا تحتوي على النوتيلا ومغطاة بالشيكولاتة، ولذلك فإن الأطفال سيحيبونها بالتأكيد.

125 جرام شوكولاتة غير محلاة (مفرومة ناعم)

3 بياض بيضة كبيرة (في درجة حرارة الغرفة)

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 3/4 كوب من شراب الذرة الخفيف أو عسل اللوكوز.

1 1/3 كوب سكر حبيبي

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/3 كوب شوكولاتة بالبندق أو نوتيلا.

1 1/2 كوب بندق .

200 جرام شيكولاتة للتغطية.

مكونات النوجا بالنوتيلاخطوات صنع النوجا بالنوتيلا

قم بإعداد وعاء مقاس 9 × 9 بوصات عن طريق تبطينها بورق القصدير ورش القصدير برذاذ طهي غير لاصق، إذا كنت تريد نوجا أقل سمك يمكن استخدام وعاء مقاس 9 × 13 بوصة.

قم بإذابة الشيكولاتة في الميكروويف أو فوق حمام مائي واتركها جانبًا.

ضع بياض البيض والملح في وعاء خلاط كبير تم تنظيفه وتجفيفه جيدًا، لأن وجود آثار دهون على الوعاء أو ماء سيجعل البيض لا يتماسك عند الخفق.

يتم إضافة شراب الذرة والسكر والماء في قدر كبيرة على نار متوسطة، مع التقليب الجيد حتى يذوب السكر، مع مراعاة مسح جوانب المقلاة بفرشاة مبللة لإزالة أي بلورات من السكر على الجوانب، يمكن استخدام ترمومتر الطهي في الشراب وتركه على النار حتى تصل درجة حرارته إلى 110 درجة مئوية.

ابدأ في خفق بياض البيض في محضر الطعام أو باستخدام مضرب كهربائي، واستمر في الخفق حتى يصبح على شكل قمم بيضاء، في تلك الأثناء يجب أن تكون درجة حرارة السكر قد وصلت للدرجة المطلوبة، وإلا فتوقف عن خفق البيض واتركه حتى نضج السكر.

احضر ربع كمية شراب السكر الساخن، وصبها بحرص فوق بياض البيض واستمر في الخفق، ثم أحضر جزء أخر من الشراب من النار واستمر في الخفق وكرر ذلك حتى تنتهي كل كمية الشراب، ويجب أن يكون الخفق على سرعة عالية.

صب الشيكولاتة الذائبة أو النوتيلا إذا كنت تستخدم النوتيلا والفانيليا والمكسرات وقلب الخليط ويجب أن يكون الخليط لزج وقاسي عند التقليب.

صب الخليط في الوعاء وحاول فرده أو اضغط عليه بوعاء أخر مدهون بمادة مانعة للالتصاق.

اترك النوجا لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك.

قطع النوجا باستخدام سكين مرشوس بمادة دهنية.

قم بإذابة شيكولاتة التزيين، وضع قطع النوجا فيها، واخرجها فوق شبكة ورض فوقها قطع من البندق.

بعد أن تبدأ في الجفاف انقلها في طبق وادخلها الثلاجة حتى تبرد، وبالهناء والشفاء.