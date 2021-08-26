احدث ساعات نسائية حريمي موضة 2021 اكملي مظهرك الأنيق بساعات بيضاء رائعة

أحدث موديلات ساعات نسائية حريمي باللون الأبيض المميز التي تتطبع بالطراز الكلاسيكي المعاصر الذي تبحث عنه النساء في أغلب الدول العربية والخليجية، فقد أصبحت النساء أكثر أهتمام بالموضة وإطلالات المميزة أكثر من أي وقت مضى، وظهرت الكثير من الساعات بأشكال وألوان مختلفة ولكن يتربع على عرشها ساعات باللون الأبيض التي تشبع حاجه كل فتاة وسيدة إلى تتبع الفاشون وأخبار الموضة والإحساس بالإناقة وتناسب الساعات البيضاء أغلب أنواع الملابس وتمنح أيضا الإحساس والشعور بالأناقة ولابد لكل امرأة الاهتمام بالأكسسوارات بجانب الملابس الراقية حتى يكتمل المظهر الخارجي لها بكامل الشياكة والأناقة وتكون مصدر جذب انتباه للآخرين، سنتناول معا أجمل وأرقى تصاميم الساعات النسائية باللون الأبيض المرصفة بأشكال مختلفة أختاري ما يناسبك.

أحدث ساعات نسائية 2021

من أجمل إطلالات الساعات النسائية ساعة كارتييه باللون الفضي والسوار من نوعية الفولاذ المقاوم للصدأ، لها نصيب تلك الساعة في أن تكون مميزة بموضة العام للسوار الجميل المصنع من الفولاذ لها شكل جديلة مع أرقام باللغة الرومانية باللون الأسود ومرصعة بعدة كريستيلات كوارتيز، وذلك ما يجعلها من أكثر الساعات شهرة وجمال وأناقة.

ساعات Gucci باللون الأبيض موضة 2021 المرصعة

من أجمل الساعات التي ظهرت حديثا بأشكال جميلة والتي تمتاز بالإطار الدائري مزين بالماس ويحيط حلوها ميناء باللون الأبيض ويتوفر معها علبه وسوار تم صنعهم من الفولاذ مقاوم للصدأ لامع وعليه شعار Gucc بشكل مميز للمزيد من الإحساس بالجمال، ومن أكثر مزاياها بأنها ساعة معاصرة شيقة سهلة القراءة حيث يتوفر بها الأتي:

بساعة Gucci مينا باللون الفضي يوضح الوقت والتاريخ بدقة ووضوح واليوم الأسبوع في الأمام والوسط. كما أن بها شريط مطاطي بلون أبيض بشعار Gucci، مع مظهر راقي وفريد للجمال تبهر من يراها. السوار الأبيض للساعة مع مينا الفضي من علامات جمال الساعة بسوار مزخرف مقاوم للصدأ مرصع بالؤلؤ الأبيض.

موديل ساعات من بياجيه موضة 2021

ساعات لها وميض من الألوان التي تكون أجمل ومناسبة جدا في سهرات والأفراح والمناسبات المختلفة، وتمتاز تلك الساعة بأن لها مينا باللون الوردي وسوار فولاذ مقاوم للصدأ، ومن أكثر الساعات النسائية التي تعزز أحساسك بالأنوثة لابد أن تكون معك في خزانتك الخاصة لتكمل إطلاله جذابة.