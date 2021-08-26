كيفية إزالة زوائد الجلد من الوجه في المنزل

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كيفية إزالة زوائد الجلد من الوجه، الزوائد الجلدية عبارة عن نتوءات جلدية زائدة تظهر في مناطق الجسم المختلفة سواء الإبطين أو الفخذين أو الرقبة أو حتى على جفن العين وهي تعتبر نوع من أنواع الأورام الحميدة التي يمكن التخلص منها بسهولة سواء طبيًا أو منزليًا كما أن إزالتها لا تسبب الألم إلا في بعض الحالات قد تسبب بعض الندوب خلفها ولكن تزول مع الوقت ولأن الزوائد الجلدية تسبب للبعض الإحراج فيبحثون عن طرق لإزالة الزوائد الجلدية.أسباب ظهور الزوائد الجلدية
ليس هناك سبب محدد لنمو الزوائد الجلدية ولكن قد يكون السبب واحد من تلك النقاط:
- بسبب تجمع الأوعية الدموية مع الكولاجين في مناطق سميكة على الجلد.
- أو نتيجة الاحتكاك الجلد ببعضه.
- تظهر في المناطق المتجعدة ذات الطيات على الجلد.
- تزداد نسبة ظهور الزوائد الجلدية عند بعض الأشخاص عن غيرهم مثل مرضى السكري أو المصابين بالسمنة.
- تظهر لكلا الجنسين بدون فارق.
هناك أكثر من مكون من المكونات الطبيعية تقلص حجم الزوائد الجلدية حتى تجف تمامًا مثل:
- خل التفاح: درجة الحموضة في خل التفاح تزيل الأنسجة المحيطة بالجلد الزائد وبالتالي إزالته حيث نقوم بتحليل قطعة قطن بخل التفاح لكي نضعها على منطقة الزوائد الجلد وتضميدها بقماش نظيف لمدة نصف ساعة بحد أقصى والتكرار يوميًا.
- فيتامين E: غني بمضادات الأسمدة التي تحمي البشرة من التجاعيد وتجعلها صحية خالية من الندوب والزوائد الجلدية خاصةً تلك المتكونة مع التقدم في العمر ونستخدم الفيتامين السائل لتمريره على منطقة الزوائد والتدليك والاستمرار يوميًا على تلك الطريقة.
- الثوم: يحسن من صحة الجلد ويقلل من الالتهابات ويكافح علامات الشيخوخة على الجلد ونستخدم مسحوق الثوم المطحون على منطقة الزوائد ونقوم بتغطيتها ليلة كاملة وغسلها جيدًا في الصباح والتكرار.
- اليود: يحسن اليود من حالة البشرة ويخلصها من الزوائد الجلدية من خلال إزالة الأنسجة وللاستفادة منه يتم نقع قطعة قطن في اليود ووضعها على الزوائد الجلدية وتضميدها فترة حتى يجف اليود ونكررها مرتين باليوم.
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كيفية إزالة زوائد الجلد من الوجه، الزوائد الجلدية عبارة عن نتوءات جلدية زائدة تظهر في مناطق الجسم المختلفة سواء الإبطين أو الفخذين أو الرقبة أو حتى على جفن العين وهي تعتبر نوع من أنواع الأورام الحميدة التي يمكن التخلص منها بسهولة سواء طبيًا أو منزليًا كما أن إزالتها لا تسبب الألم إلا في بعض الحالات قد تسبب بعض الندوب خلفها ولكن تزول مع الوقت ولأن الزوائد الجلدية تسبب للبعض الإحراج فيبحثون عن طرق لإزالة الزوائد الجلدية.أسباب ظهور الزوائد الجلدية
ليس هناك سبب محدد لنمو الزوائد الجلدية ولكن قد يكون السبب واحد من تلك النقاط:
- بسبب تجمع الأوعية الدموية مع الكولاجين في مناطق سميكة على الجلد.
- أو نتيجة الاحتكاك الجلد ببعضه.
- تظهر في المناطق المتجعدة ذات الطيات على الجلد.
- تزداد نسبة ظهور الزوائد الجلدية عند بعض الأشخاص عن غيرهم مثل مرضى السكري أو المصابين بالسمنة.
- تظهر لكلا الجنسين بدون فارق.
هناك أكثر من مكون من المكونات الطبيعية تقلص حجم الزوائد الجلدية حتى تجف تمامًا مثل:
- خل التفاح: درجة الحموضة في خل التفاح تزيل الأنسجة المحيطة بالجلد الزائد وبالتالي إزالته حيث نقوم بتحليل قطعة قطن بخل التفاح لكي نضعها على منطقة الزوائد الجلد وتضميدها بقماش نظيف لمدة نصف ساعة بحد أقصى والتكرار يوميًا.
- فيتامين E: غني بمضادات الأسمدة التي تحمي البشرة من التجاعيد وتجعلها صحية خالية من الندوب والزوائد الجلدية خاصةً تلك المتكونة مع التقدم في العمر ونستخدم الفيتامين السائل لتمريره على منطقة الزوائد والتدليك والاستمرار يوميًا على تلك الطريقة.
- الثوم: يحسن من صحة الجلد ويقلل من الالتهابات ويكافح علامات الشيخوخة على الجلد ونستخدم مسحوق الثوم المطحون على منطقة الزوائد ونقوم بتغطيتها ليلة كاملة وغسلها جيدًا في الصباح والتكرار.
- اليود: يحسن اليود من حالة البشرة ويخلصها من الزوائد الجلدية من خلال إزالة الأنسجة وللاستفادة منه يتم نقع قطعة قطن في اليود ووضعها على الزوائد الجلدية وتضميدها فترة حتى يجف اليود ونكررها مرتين باليوم.
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