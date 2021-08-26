عوامل ظهور الشعر الأبيض في الحاجب وطريقة التخلص منه

عوامل ظهور الشعر الأبيض في الحاجب، التقدم في العمر عامل من عوامل ظهور الشعر الأبيض سواء كان في الشعر أو الحواجب أو أي منطقة أخرى ولكن ما يكون مزعجًا هو ظهور الشعر الأبيض بين الحواجب في مرحلة عمرية مبكرة بدون سبب محدد ولكن هناك الكثير من العوامل خلف ظهور الشعر الأبيض تكون مسئولة عن زيادة إنتاج صبغة الميلانين المسئولة عن تلوين الشعر لذلك يتجه الأشخاص الذي يلاحظون نمو الشعر الأبيض في الحاجب للبحث عن طرق التخلص من الشعر الأبيض.

سبب ظهور الشعر الأبيض بين الحواجب

قد يظهر اللون الأبيض بين خصلات شعر الرأس أو الحاجبين بسبب التقدم في العمر أو لواحد من الأسباب التالية:

اضطرابات الهرمونات بسبب نظام الحياة الغير صحي وخاصةً الطعام الغير صحي. مشاكل في صبغة الشعر الطبيعية بسبب توزيع الصبغة ما بين الحواجب والشعر فيكون هناك خلل في هذا التوزيع. أو الجينات الوراثية والتدخل الوراثي. اتباع نمط غير صحي في الحياة سواء بتناول الطعام الضار أو عدم اتباع الرياضة أو العادات اليومية غير الصحية يؤثر في فقد العديد من العناصر الغذائية التي يسبب نقصها ظهور الشيب المبكر. التوتر والمستويات العليا من الإجهاد.

طرق إخفاء الشعر الأبيض في الحاجب

بالنسبة للشعر الأبيض بشكل عام فإن الوصفات التالية تعمل على إزالة اللون الأبيض بالتدريج مثل:

الصبغات الطبيعية

صبغ شعر الحاجبين بألوان طبيعية من الأطعمة الطبيعية مثل الشمندر أو الزعفران واستخراج عصير اللون منهما وصبغ الحاجبين بهما.

ثمار عنب الثعلب الهندي

المواظبة على غسل الشعر بمغلي ثمار عنب الثعلب الهندي كل يوم ينشط الدورة الدموية ويحفز صبغة الميلانين لكي يتم إنتاجها في معدلها المطلوب وتساعد في تقليل نمو الشيب المبكر.

القهوة

يضاف مسحوق القهوة إلى حناء الشعر لكي يخفي الشعر الأبيض الرمادي المختبئة بين شعر الحواجب أو استخدام كوب ماء مغلي به ملعقة قهوة والانتظار حتى يبرد الماء ومن ثم استخدام القهوة لصبغ الحاجبين لإخفاء الشعر الأبيض.