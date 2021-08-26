فوائد صحية غنية من ماء الكمون والقرفة

فوائد ماء الكمون والقرفة، المشروبات الطبيعية من أفضل العلاجات الطبيعية للكثير من المشاكل الصحية لأنها تفيد الجسم وتعيد له صحته وتزيد من مقاومة الجهاز المناعي ومشروب ماء الكمون والقرفة من تلك المشروبات التي تعود على الجسم بفوائد هامة كثيرة بعد التعرف على فوائد ماء الكمون والقرفة لن تتراجعوا في إدماجه في نظامكم الغذائي اليومي.

فوائد مشروب الكمون والقرفة

يعود المشروب على الجسم بفوائد عديدة للصحة مثل:

منع الإصابة بالزهايمر

بعد إقامة بعض الدراسات على معظم الفئران بإطعامها القرفة وجد أن مستخلص CEppt الموجود بالقرفة ساعد الفئران على تقليل فرص الإصابة بالزهايمر لقدرته على تحسين القدرة على التفكير لهذا ينصح بتناول هذا المشروب للوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر مع الوقت مع الالتزام ببعض القواعد الصحية الأخرى.

غني بمضادات الأكسدة

أما عن الكمون فإن البذور محتوية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وهي عامل أساسي في الحفاظ على الجسم والتخلص من الخلايا الحرة التي قد تسبب الإصابة بالسرطان ومنع وتكاثر نمو الخلايا المسببة للسرطان وكذلك منع تلك الجذور من التهام الجذور السليمة ووجد أن الفئران التي تم تجربة الكمون عليها فرص إصابتها بسرطان القولون أقل بكثير عن غيرها من الفئران وتم تصنيف الكمون كواحد من النباتات القوية التي تحارب السرطان.

تقليل نسبة الدهون من الطعام

تفيد بعض الدراسات أيضًا أن الأعشاب الطبيعية المحتوية على مضادات الأكسدة تقلل من آثار الدهون الموجودة بالطعام على الجسم.

وصفة ماء الكمون والقرفة

بعد معرفة جميع مزايا مشروب الكمون والقرفة للجسم تعرفوا معنا على طريقة تحضير ماء الكمون والقرفة: