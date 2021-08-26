ريجيم الأناناس والكيوي لإنقاص الوزن

إذا كنت تبحثين عن رجيم سهل يعمل علي التخلص من الدهون وإنقاص الوزن، ننصحك بـ رجيم الأناناس فهو يجعلك تشعرين بالشبع، وينظم عمليه الهضم، كما يحمي من الأورام ويسد حاجتك من الحلوي، كما له دور فعال في تسريع عملية حرق السعرات الحرارية، إن رجيم الأناناس يحقق إمكانية عمل حمية غذائية أو مريحة وصحية ولذيذة، ولكن مع ذلك هناك معلومة هامة يجب أن لا نغفل عنها بأي حال من الأحوال. رجيم الأناناس فقط طوال اليوم وهو عدم اعتماد نظام غذائي يعتمد علي نوع واحد من الطعام ولكن يجب أن نصنع نظام غذائي صحي متناغم ويعمل علي سد احتياجات الجسم ولا يؤثر علي مظهرنا الخارجي، رجيم الأناناس بسيط جدا وسهل التطبيق، قومي بقطع الأناناس شرائح رفيعة وتناوليه أثناء وجبة الإفطار أو بعد الأكل بساعتين أو مع طعام المساء، ولكن عليك الانتباه إلي هذه النقاط :- لا تنسي شرب الماء الدافئ في الصباح.

أشربي لتر من الماء علي الأقل يوميا.

الأناناس مفيد لك إذا كنت لا تعطي جسمك القدر الكافي من الماء أو القدر الذي يحتاجه.

للحصول على أقصى فائدة من رجيم الأناناس، تناولي عصير البرتقال أو الجريب فروت الطازج في الصباح.

يفضل عدم تناول الشاي والقهوة خلال تطببق رجيم الأناناس.

وأخيرا احرصي علي أن يكون طعام الغداء بعد الإفطار بأربع ساعات. رجيم الأناناس والكيوي كثيرا ما نجد برامج التخسيس تتضمن الكيوي والأناناس من ضمن برامجها، فهما من الفواكهه التي تساهم في عملية إنقاص الوزن، علاوة على احتوائهما على الألياف سهلة الذوبان والهضم التي تساعد على تنظيف المعدة والأمعاء وتسهيل القيام بوظائفهما، لذا نقدم لكي طريقة عمل كوكتيل الكيوي والأناناس بطريقة سهلة ولذيذة. المقادير: 1 كوب عصير برتقال 1 كوب عصير أناناس. 2 كوب عصير كيوي. 1 خيارة. 1 كوب ماء. نصف عود نعناع طازج. عود كرفس. الطريقة : ضعي عصير الأناناس والبرتقال و الكيوي في وعاء واخلطيهم معا.

ضعي الخيار والكرفس في الخلاط واضربيهم جيدا.

الآن أضيفي الخيار مع الكرفس إلى وعاء العصير.

والآن صار الكوكتيل جاهز.

زيني كوكتيل الكيوي والأناناس بالنعناع وتناوليه طازج. الوسوم

إذا كنت تبحثين عن رجيم سهل يعمل علي التخلص من الدهون وإنقاص الوزن، ننصحك بـ رجيم الأناناس فهو يجعلك تشعرين بالشبع، وينظم عمليه الهضم، كما يحمي من الأورام ويسد حاجتك من الحلوي، كما له دور فعال في تسريع عملية حرق السعرات الحرارية، إن رجيم الأناناس يحقق إمكانية عمل حمية غذائية أو مريحة وصحية ولذيذة، ولكن مع ذلك هناك معلومة هامة يجب أن لا نغفل عنها بأي حال من الأحوال. رجيم الأناناس فقط طوال اليوم وهو عدم اعتماد نظام غذائي يعتمد علي نوع واحد من الطعام ولكن يجب أن نصنع نظام غذائي صحي متناغم ويعمل علي سد احتياجات الجسم ولا يؤثر علي مظهرنا الخارجي، رجيم الأناناس بسيط جدا وسهل التطبيق، قومي بقطع الأناناس شرائح رفيعة وتناوليه أثناء وجبة الإفطار أو بعد الأكل بساعتين أو مع طعام المساء، ولكن عليك الانتباه إلي هذه النقاط :- لا تنسي شرب الماء الدافئ في الصباح.

أشربي لتر من الماء علي الأقل يوميا.

الأناناس مفيد لك إذا كنت لا تعطي جسمك القدر الكافي من الماء أو القدر الذي يحتاجه.

للحصول على أقصى فائدة من رجيم الأناناس، تناولي عصير البرتقال أو الجريب فروت الطازج في الصباح.

يفضل عدم تناول الشاي والقهوة خلال تطببق رجيم الأناناس.

وأخيرا احرصي علي أن يكون طعام الغداء بعد الإفطار بأربع ساعات. رجيم الأناناس والكيوي كثيرا ما نجد برامج التخسيس تتضمن الكيوي والأناناس من ضمن برامجها، فهما من الفواكهه التي تساهم في عملية إنقاص الوزن، علاوة على احتوائهما على الألياف سهلة الذوبان والهضم التي تساعد على تنظيف المعدة والأمعاء وتسهيل القيام بوظائفهما، لذا نقدم لكي طريقة عمل كوكتيل الكيوي والأناناس بطريقة سهلة ولذيذة. المقادير: 1 كوب عصير برتقال 1 كوب عصير أناناس. 2 كوب عصير كيوي. 1 خيارة. 1 كوب ماء. نصف عود نعناع طازج. عود كرفس. الطريقة : ضعي عصير الأناناس والبرتقال و الكيوي في وعاء واخلطيهم معا.

ضعي الخيار والكرفس في الخلاط واضربيهم جيدا.

الآن أضيفي الخيار مع الكرفس إلى وعاء العصير.

والآن صار الكوكتيل جاهز.

زيني كوكتيل الكيوي والأناناس بالنعناع وتناوليه طازج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريجيم الأناناس والكيوي لإنقاص الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.