مفعوله سحري كريم النشا والفازلين لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع سواد سنين هيروح في ثواني

لكل امرأه ترغب للوصول إلى أعلى درجات الجمال، والنضارة والنعومة الفائقة، فإليكي الحل الامثل وهو كريم النشا مع الفازلين، كريم خفيف على البشرة، بمكونات أمنه وغير ضارة، له الكثير من الفوائد للبشرة، كما أنه يستخدم أيضًا كمرطب فعال للبشرة يمكن استخدامه لعلاج جفاف البشرة، ويمكنك الان تحضيره في المنزل بتكاليف بسيطة، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا مع الفازلين من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة والرقبة، وإزالة تجاعيد البشرة وشدها هو موضوع مقالنا اليوم، وما يجعل هذا الكريم مميز عن غيره أنه من مكونات طبيعية لا تضر بالبشرة، كما أنه يحتوي على النشا الذي فوائده للبشرة لا تنتهي ويُناسب جميع أنواع البشرة، ويمكن أن يُحضر هذا الكريم بعِدة طُرق سنعرضها لكم اليوم.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين في المنزل

بخطوات سهلة وبسيطة سوف تحصلين على كريم مرطب، ومبيض للبشرة ، يمكنك فعل ذلك في المنزل في دقائق قليله وطريقة عمله واستخدامه كلأتي:

المكونات

ملعقتين من مسحوق النشا

ملعقة واحدة من كريم الفازلين الطبي

قطرات ماء الورد الطبيعي

طريقة تحضير وتطبيق الكريم

اخلطي في طبق مناسب المكونات الفازلين، وماء الورد جيدًا ثم أضيفي إليه النشا، قلبي جيدًا حتى تتجانس الممكونات بشكل قومي، وتصبح قوامها ناعم

حاولي الحصول على قوام كريمي غير ثقيل لسهولة توزيعة على البشرة، يمكنك الان تعبئته في عليه من الزجاج صغيرة نظيفة، وضعيه في الثلاجه قليلًا حتى يتماسك بعض الشيء

اغسلي وجهك جيدًا قبل وضع الكريم لتكون بشرتك نظيفة، وبدون اي أتربة أو شوائب أو بقايا مكياج

طبقي الكريم على الوجه بكمية مناسبة

اتركي الكريم لمدة ساعتين حتى يجف ثم قومي بغسل الوجه جيدًا

لضمان المحافظة على نضارة البشرة وحيويتها بشكل مستمر لابد من وضع هذا الكريم بشكل يومي على البشرة، وسوف تتمتع بأفضل نتائج.

فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة

كريم النشا مع الفازلين، له الكثير من الفوائد سواء كان من النشا أو حتى بإضافة الفازلين فكلتهما له نتائج رائع للبشرة والوجه وهي كلأتي :

يستخدم لترطيب البشرة وحمايته من الجفاف أو التقشير.

يمكن استخدامه كمزيل للمكياج أمن وخفيف على البشرة.

ينظف البشرة بعمق، ويجعلها لامعة.

يساعد في تبيض المناطق الغامقة في الجسم.

مهدئ ممتاز للبشرة ويقضي على اي احمرار، أو التهابات.

يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وخطوط البشرة، وعلامات الشيخوخة.

يستخدم قمقشر لخلايا الجلد الميته، فيحعلها أكثر نعومه وجاذبية.

من المعروف أن الفازلين والنشا له مفعول قوي على البشرة حيث يجعل البشرة نضرة وفاتحة 10 درجات، بالإضافة إلي إزالة الجلد الميت من البشرة والجسم، لذا يبحثون عن طرق عمل كريم الفازلين والنشا معاً، وطريقة استخدامه على البشرة، وهذا ما وضحناه لكم في اعلي هذا المقال، فقط واظبي على استخدام هذا وستحصلين على نتائج مرضية.