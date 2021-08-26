كيف يمكن تشخيص التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ، عند حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية سيسأل الطبيب عن وجود أي ألم في المنطقة المصابة، ثم سيتم ملاحظات التغيرات في الجلد الذي يغطي الغدد اللمفاوية، وعمل ما يمسى تحليل سريري عام للدم، ويجري الطبيب تصوير مقطعي أو إشعاعي، ثم يتم تحديد السبب المرضي للإصابة، وعن الأسباب والأعراض، نتعرف في التالي:

أسباب التهاب الغدد اللمفاوية في الفخذ:

الإصابة بالأورام السرطانية يسبب التهابات في العقد اللمفاوية.

أمراض الالتهابات الفيروسية سبب رئيسي لالتهاب الغدد اللمفاوية.

مرض الهربس مسبب لتورم والتهاب الغدد اللمفاوية.

الإصابة المسبقة بمرض الحصبة الألمانية من مسببات التهابات الغدد اللمفاوية.

الغدد اللمفاوية من مضاعفات مرض المبيضات المهبلية.

يمكن أن يكون التهاب الغدد اللمفاوية من مضاعفات العمليات الجراحية، ومنها عمليات الزرع.

الإصابات المباشرة في الفخذ والسقوط والضربات تسبب تضرر الغدد اللمفاوية.

الأمراض الجنسية مثل السيلان، الزهري مسبب رئيسي لالتهابات الغدد اللمفاوية في الفخذ.

أعراض التهابات الغدد اللمفاوية في الفخذ:

عادة ما يرافق التهاب الغدد اللمفاوية أعراض في الجسم ككل فضلاً عن أعراض الإصابة الموضعية، وهي:

تورم وبروز في مكان الإصابة.

تظهر الغدد اللمفاوية وتكون قاسية.

ألم عند لمس الغدد اللمفاوية.

تغير في لون وملمس الجلد في المنطقة المغطية للغدد اللمفاوية الملتهبة.

ارتفاع في درجة حرارة المكان المصاب.

عند تطور الالتهاب الغدد الليمفاوية، يصاب المريض بالأعراض التالية:

ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم.

الإصابة بالقشعريرة.

ضعف عام.

صداع.

آلام في العضلات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.