خبير يحذر من ظهور كوفيد 22 أكثر انتشارا من دلتا

مرض كوفيد 19 الناتج من الإصابة بفيروس كورونا قارب ظهوره عاميين متتالين شهد بها العالم إصابة ما يزيد عن 212 مليون، فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من أربعة ملايين، ومازال الفيروس ينشتر دون مقدرة البشر على السيطرة عليه بسبب تحوره إلى أنواع متعددة منها دلتا وبيتا وغاما والتي يتضح الآن أنها سلالات تقاوم الأمصال الموجودة حاليًا، وفي خبر غير سار يكشف الخبراء أن هنالك نوع جديد من كورونا سيكون أشد فتكًا وأسرع انتشارا ولن تفيد معه التطعيمات الحالية، وفي التفاصيل..

خبير يحذر من ظهور كوفيد 22:

يحذر البروفسور السويسري ساي ريدي، عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا، من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام القادم، ستكون أكثر فتكاً من سلالة دلتا التي تميزت بسرعة انتشارها، ويقول أن علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022م بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويضيف :من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل - مثل دلتا وبيتا وغاما - لإنتاج سلالة أشد فتكا، قد يطلق عليها اسم "كوفيد 22"، وإذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أسرع وقت ويجب على الشركات المصنعة للقاحات تكييف اللقاحات الحالية بسرعة لمواجهته. فظهور هذا المتغير الجديد هو مخاطرة كبيرة علينا الاستعداد لها جيدًا.

سلالات فيروس كورونا:

ويوضح الخبير السويسري أن سلالة دلتا المنتشرة حاليًا في العالم كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من "الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي"، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات، إلى أن السلالة الجديدة قد تحمل سمات "التهرب المناعي".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.