تحذير من تأثير لعبة الصبارة الراقصة على الأطفال

تحذير من لعبة الصبارة الراقصة، اشتهرت لعبة الصبارة الراقصة في فترة قصيرة الفترة الماضية بين الكبار والصغار، حيث نالت إعجاب الجميع كونها لعبة مسلية تقوم بإضحاكنا جميعًا واشتهرت أكثر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة تداول الأخبار والفيديوهات عنها، على الرغم من أن البعض قد يرى أن سعرها مبالغ فيه قليلًا إذ يصل إلى 300 و400 جنيه مصري، ولكن ما لا يعلمه الكثير منا كبارًا وصغارًا ضرر لعبة الصبارة الراقصة وتأثيرها السلبي على الأطفال في الحركة والنطق، وبعد تعليق الدكتور وليد هندي وهو مختص واستشاري في الصحة النفسية على لعبة الصبارة الراقصة تعرفوا على سلبيات لعبة الصبارة الراقصة.

مميزات لعبة الصبارة الراقصة

ذكر الدكتور وليد هندي مجموعة من المزايا التي تختص بها لعبة الصبارة الراقصة على الأطفال والتي تعتبر عاكسة تمامًا لأثر اللعبة السلبي عليهم ومن إيجابيات الصبارة الراقصة:

يشعر الطفل بالاستقلالية كون اللعبة ملكًا له. تشعر الطفل بالترابط مع أسرته لأنه تعتبر مثل المكافأة له لحسن سلوكه على سبيل المثال. تنمي لدى الطفل الذكاء الموسيقي. تنشط وتحسن من عمل حواس الطفل الخمس وبشكل خاص السمع. تجعله يتخلص من الضغط أو الخوف أو التوتر. تنمي من مخيلة الطفل.

أضرار لعبة الصبارة الراقصة على الأطفال

بعد معرفة تلك الإيجابيات التي تسببها لعبة الصبارة الراقصة يجب أن نتعرف على سلبيات لعبة الصبارة الراقصة كذلك للتفكير جيدًا قبل شرائها واستخدام الأطفال الكثير لها: