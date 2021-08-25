صور فساتين سواريه 2021، تبحث كل فتاة في المناسبات عن فستان أنيق يبرز جمالها ويجعلها أنيقة ومميزة، ولذلك يعد البحث عن موديلات فساتين من الأمور المحيرة بالنسبة للعديد من الفتيات ليس من السهل العثور على فستان سورية مناسب لها فلكل فتاة تصميم ألوان محددة تبرز جمالها.

صور فساتين سواريه 2021

إذا كنتِ تبحثين سيدتي عن فستان سواريه لحضور مناسبة هامة في وقت ولم تعثري حتى الآن على التصميم واللون المناسب لك من خلال هذا المقال سوف تجدين الكثير من الأفكار الرائعة، لأننا قمنا بالبحث كثيراً وجمعنا مجموعة من أشيك وأحدث موديلات فساتين سوراية بألوان وتصميمات عديدة ومميزة.

فستان سهرة باللون الأسود

بالرغم أن أغلب الفتيات لا يفضلون أختيار الأسود في فساتين السهرة مثل الألوان الزاهية إلا أنه يعطي إطلالة أنيقة وفخمة، لذلك إذا كنتِ من أصحاب البشرة البيضاء لا تخافين من أختيار هذا الفخم في حضور المناسبات، ونعرض لكِ هذا الموديل المميز، فستان طويل بأكمام منفوش باللون الأسود مطرز باللون الأسود مع الفضي.

فستان باللون الشامبين

اللون الشامبين من الألوان المميزة والأنيقة التي انتشرت في السنوات الأخيرة حيث أنه يناسب أصحاب البشرة الخمرية وأصحاب البشرة البيضاء، وأختارنا لكِ فستان من هذا اللون الرائع طويل ومنفوش بأكمام، من الأعلى مصنوع من القماش الستان ومن الأسفل من طبقات التل، ومطرز باللون الفضي.

صور فساتين سواريه 2021 فستان باللون الجنزاري

اللون الجنزاري أيضًا من الألوان الجديدة الرائعة ويناسب جميع ألوان البشرة، وهذا الموديل سوف يجعلك مميزة ويعطي لكِ إطلالة تجمع بين الرقة والفخامة، يتميز هذا الفستان بأنه طويل وضيق بأكمام مصنوع من القماش الستان، مزين من الأكتاف بكسر من نفس لون ونوع قماش الفستان، ومطرز من الرقبة بنفس لون الفستان.

صور فساتين سواريه 2021 فستان سوارية ذهبي

فستان سوارية يناسب حفل خطوبة ويناسب حضور المناسبات الهامة، يتميز باللون الذهبي الخاطف للأنظار، طويل ومنفوش بأكمام مصنوع من طبقات التل، من الأعلى مطرز باللون الذهبي البراق الذي سوف يجعلك جذابة ومميزة.

فستان باللون الفضي والرمادي

إذا كنتِ من عشاق الفخامة والرقي سوف ينال هذا الموديل بالتأكيد إعجابك، أختارنا لكِ فستان ذا تصميم ملوكي سوف يجعلك أميرة، فستان طويل منفوش قليلاً بأكمام، مصنوع من طبقات الشيفون باللون الرمادي الغامق ومطرزة باللون الفضي مع اللون البطني، والفستان مبطن من الأسفل بطبقة ناعمة باللون البني الفاتح.

فستان سهرة باللون الأبيض

إذا كنتِ تبحثين عن موديل رقيق ويجعلك جاذبة وأنيقة في نفس الوقت فإليك هذا الفستان، فستان طويل ومنفوش قليلاً بأكمام بالون الأبيض، مطرز باللون باللون الأبيض البراق، هذا التصميم يناسب العديد من المناسبات يمكن استخدامه لحضور مناسبة هامة، أو يستخدم كفستان حفل خطوبة أو زفاف عائلي كما يمكن أيضًا استخدامه كفستان كتب كتاب ومناسب جداً للمحجبات لأنه يتميز بالحشمة والأناقة.

فستان سهرة باللون الفيروزي

لاشك في أن اللون الفيروزي من الألوان التي تعزز من أنوثة وجاذبية المرأة فهو لون ملفت للأنظار دائمًا، ونرى هنا في هذا الموديل جميع عناصر الأنوثة والنعومة سواء في التصميم أو اللون، فستان طويل بأكمام ضيق بذيل قصير باللون الفيروزي مصنوع من قماش الستان، تم شد خصر الفستان من قماش الفستان نفسه مع كشكشة بسيطة تحت الخصر.

فستان خطوبة للمحجبات

قد يكون اللون الرمادي لون بعيد تمامًا عن تفكير الفتيات عند أختيار لون فستان حفل خطوبتها، ولكن هذا الموديل قد يكون السبب في تغيير تفكيرك إذا كان موعد خطوبتك قد أقترب خصوصًا إذا كنتِ محجبة، فستان طويل بأكمام باللون الرمادي الغامق مزين بنقوش رائعة باللون الفضي البراق، مصنوع من طبقات التُل والستان.

فستان وردي مزين بالزهور

هذا الموديل سوف يكون جداً مناسب لحفلات الخطوبة وحضور المناسبات الهامة، كما أنه يتميز بالرقة والتميز، بأكمام طويل ومنفوش مع كسر رقيقة بالأسفل، مصنوع من طبقات الشيفون، مزين من الأمام والصدر والأكمام والخصر بزهور صغيرة ورقيقة من نفس لون الفستان، الأكمام ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل .

فستان ذهبي براق

لأصحاب الذوق الراقي الذي يجمع بين الرقة والأناقة والتميز اخترنا هذا الموديل الذي سوف يجعل من ترتديه تشبه أميرات ديزني، فستان طويل بكم قصير قليلاً، مصنوع من طبقات الشيفون يتميز باللون الذهبي المائل للون البرونزي قليلاً مما جعله أكثر تميزاً، بكسر رقيقة من الأسفل، منقوش ببريق يشبه الكريستال، ومزين من على الخصر بشريط رفيع تتواسطه فيونكة رقيقة باللون الأسود.

فستان خطوبة وزفاف

إذا كان حفل زفافك اقترب وانتِ من عشاق الرقة والبساطة هذا الموديل من أجلك، فستان وطويل وضيق بأكمام باللون الأوف وايت، مع أكستنشن منفوش من الأعلى منفوش قليلاً مصنوع من الستان، باقي الفستان مصنوع من الجوبير وطبقات التل، ومطرز باللون الأبيض الكريستال بأشكال رقيق، ما يميز هذا الموديل أيضًا أنه يناسب حفلات الخطوبة وكتب الكتاب.

هكذا نكون قدمنا أفضل صور فساتين سواريه 2021.