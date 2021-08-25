سكراب خشب الصندل لبشرة مشرقة وترطيب لا مثيل له

سكراب خشب الصندل لبشرة مشرقة يعتبر واحد من أفضل الأقنعة للبشرة المعرضة لحب الشباب وذلك لما له من فعالية في التخلص من دهنية البشرة عن طريق تقشير الجلد الميت وإزالة الرؤوس السوداء أيضَا، فهو يماثل فوائد منقوع الزبيب الأسود للبشرة لكونه من المكونات الطبيعية المنزلية، لذلك سنعمل على تقديم وصفة تقشير البشرة الدهنية أو الحساسة باستخدام سكراب خشب الصندل.

سكراب خشب الصندل لبشرة مشرقة

يساعد الجلد الميت على ظهورك بمظهر غير لائق ولهذا ينبغي البحث باستمرار عن المقشرات الطبيعية التي تساعد في التخلص منه وبالتالي يتم تبييض البشرة بمكونات طبيعية ويمكن تحضير سكراب خشب الصندل لبشرة مشرقة من خلال استخدام الخطوات التالية:

في البداية علينا أن نقوم بتوفير ملعقة كبيرة من خشب الصندل ويمكن الحصول عليها من خلال العطارين.

بعدها نحضر ملعقة من ماء الورد ونضيف إليها كمية مناسبة من زيت اللوز.

وتقوم السيدة بإضافة المكونات مع بعضها ومن ثم وضعها على البشرة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة أو نصف ساعة ثم نقوم بشطف الوجه بالمياه الباردة.

يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة سكراب خشب الصندل وماء الوردترطيب البشرة بسكراب خشب الصندل

ويمكن العمل على ترطيب البشرة من خلال استخدام خشب الصندل ولكن ينبغي أن يتم إضافة مكونات أخرى إليه، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خشب الصندل في الوعاء، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من ماء الورد وأخرى من جوز الهند.

عقب مزج الخليط مع بعضه البعض يتعين أن نقوم بوضعه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة فقط.

يتم غسل الوجه بعدها بالمياه الباردة فقط دون استخدام أي مستحضرات.

طريقة التخلص من الاسمرار وتبييض الوجه

ويمكن التخلص إلى الأبد من الاسمرار عن طريق استخدام خشب الصندل وذلك عن طريق إضافته إلى العسل وإلى اللبن الحليب، وعند وضعه على البشرة ينبغي ألا تزيد المدة عن ثلث الساعة فقط وخصوصًا إن كانت البشرة حساسة أو بها حبوب، ثم يتم غسل الوجه بالمياه.