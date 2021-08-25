خلطة الفازلين السحرية لتطويل الشعر وانبات الفراغات بجنون سينمو شعرك بغزارة من أول استعمال

خلطة الفازلين السحرية لتطويل الشعر وانبات الفراغات بجنون،الفازلين يعد مكون من المكونات التي من الممكن أن يتم تطويعها في العديد من الخلطات والتركيبات التي تسمح بنمو الشعر بشكل جيد حيث أن الفازلين مكون من المكونات التي قد أثبتت كفاءتها في العلاج للكثير من المشكلات التي تحدث في الشعر وتتسبب في قصره، وبعمل الخلطة الآتية يمكننا أن نطول من خصل الشعر وعن طريق الوصفة التي نحن بصدد عرضها وبكامل مكوناتها، مع الذكر لطريقة التحضير التي تساعد على جعل الوصفة أكثر فعالية.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات تحتاج إلى إحضار الآتي من المكونات التالية والتي نذكرها على النحو الآتي:

ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

ملعقة واحدة خلاصة الصبار.

ملعقة جلسرين.

ملعقة مكون زيت خروع.

زيت زيتون.

ملعقة مكون عصير الليمون.

طريقة تحضير خليط الفازلين لتزويد طول الشعر

تلك الخلطة من الممكن أن تزيد من طول الشعر ذلك إذا تم التحضير لها بشكل جيد والتحضير يتم بداخل بولة مناسبة نضع بها المكونات بالكامل مع بدء المزج اليدوي ومن الممكن الخلط لكل المكونات بالخلاط الكهربي، نضع الخليط بوعاء محكم الخلط حيث أنه من الممكن أن يحفظ بالثلاجة ويستعمل حال الحاجة وتعتبر التركيبة ملائمة للتوزيع على الشعر بشكل جيد.

كيف يمكن التطبيق لتلك الوصفة فوق خصل الشعر؟

التطبيق يجوز كل يم حيث أن الخلطة طبيعية مائة بالمائة وليس لها أي أضرار على الشعر والتطبيق يستدعي مكوث تلك التركيبة فوق خصل الشعر ما يزيد عن الربع ساعة مع ضرورة أن يكون الخليط ملامس لمسام الرأس التي يجب تدليكها حتى نحصل على الشعر الأكثر طول حيث أن تغذية بصيلات الشعر تعزز نموه وطوله، وكل المكونات التي قد سبق ذكرها بالفقرة المذكورة أعلاه تعمل على توفير بيئة ملائمة للشعر كي ينمو بشكل أكثر صحة وعقب الانتهاء من التطبيق الفعلي للخليط فوق الشعر يغسل بالمياه الفاترة، والتكرار قد يكن يومي أو مرة واحدة كل يومين، والتوقف عن التطبيق يكون عقب استشعار تغير إيجابي على الشعر وزيادة طوله.