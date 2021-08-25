خلطة لتبيض الوجه في يوم أسرع وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والرقبة لن تصدقي

تريد المرأة أن تكون بشرتها ناعمة وبيضاء، ولذلك تبحث عن خلطة لتبيض الوجه في يوم واحد، وذلك غذا كان وراءها مناسبة، وتلجا في بعض الأحيان لكريمات التفتيح ولكنها ليس علاج أو طريقة صحية تدوم للتبييض، ويجب عليك استعمال وصفات تبييض الوجه والرقبة والمداومة على وصفات طبيعية لتفتيح الوجه، مع ضرورة تجنب ما يؤذي بشرتك مثل التعرض لأشعة الشمس الضارة التي تسبب بقع داكنة بالوجه، لذلك نقدم لكم بعض الوصفات والنصائح للعناية بالبشرة.

خلطة لتبيض الوجه في يوم

من وصفات تبييض الوجه والرقبة السريع، 3 ماسكات لحماية البشرة من الاسمرار، وكذلك توجد ماسكات كورية مفيدة، واستخدام وصفة عصير الليمون في تبييض البشرة، حيث يحتوي الليمون على حمض الستريك، والذي يعد مكون طبيعي لتبييض وتفتيح البشرة، وخطوات استخدام وصفة الليمون لتفتيح الوجه باتباع الأتي:-

قومي بعصر ليمونه كبيرة وضفيها على 2 ملعقة ماء

قلبي الخليط، ثم احضري قطعة قطنية، واغمسيها في الخليط

ثم مرريها على الوجه كلهن قد تجدين مناطق من الوجه يحدث بها حرقان

وبعد الانتهاء اتركي الماسك على الوجه مدة 10 دقائق

ثم قومي بغسل البشرة جيدا بالماء والصابونة الطبية

وضعي بعد ذلك كريم مرطب على الوجه

هذه الوصفة كرريها مرتان أسبوعيا، وستلاحظي الفرق من نعومة الوجه وتنظيفه، وتفتيح البشرة.

خلطة الكركم والليمون والخيار

من وصفات تبييض الوجه والرقبة هو عمل ماسك من الكركم وعصير الليمون والخيار، حيث تعمل هذه الخطلة على تفتيح البشرة، ويتم تكوينها بتحضير المكونات التالية:

2 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة عصير جرجير

1/2 ملعقة كركم

خطوات تبييض الوجه في 5 دقائق

نقوم بتحضير الخلطة السابقة بمزج المكونات جميعها، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة، والأماكن المراد تفتيحها، ويترك لمدة تصل إلى 15 دقيقة، ثم بعد ذلك اغسلي البشرة، ويتم تكرار العملية ثلاث مرات أسبوعيا ستجدي الفرق من الترطيب والبياض وتفتيح البشرة، وجميعها مكونات طبيعية مفيدة للبشرة وغير مضرة.

أسرع طريقة لتبييض الوجه في يوم

هناك مكونات طبيعية مفيدة جدا في تفتيح الوجه والبشرة بوجه عام، ولا غنى عن القيام بذلك الروتين المنزلي اليومي، باستخدام مكونات طبيعية من تلك المكونات المفيدة:

تعمل الطماطم على سد المسام والقضاء على حبوب الشباب

كما أنها مفيدة في تبييض البشرة الدهنية

ويتم بهرس ثمرة طماطم وتوزيعها على البشرة

ثم تترك لمدة 20 دقيقة بالوجه وبعد ذلك يتم غسله بماء فاتر

وتكرر أسبوعيا مرتان.

يستخدم قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الذهنية وتقليل التصبغ

ويخلط القشر المجفف مع ماء وورد.

ثم يوضع على الوجه والبشرة لمدة 15 دقيقة

بعد ذلك تغسل البشرة بماء فاتر، وتكرر التجربة مرتان أسبوعيا.

الطماطم خلطة لتبيض الوجه بالبشرة الدهنيةخلطة قشر البرتقال لتبييض البشرة

نصائح للعناية بالبشرة

من أساسيات العناية بالبشرة هو معرفة نوع البشرة أولا، حيث تحتاج كل بشرة لعناية خاصة، مثل العناية بالبشرة الدهنية، ثم تتبعي الوصفات المناسبة لها، ويجب عليكٍ: