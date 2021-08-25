ترميم الشعر بالكولاجين وفوائده ليصبح ناعم وكثيف مثل ذيل الحصان

ترميم الشعر بالكولاجين من أفضل الطرق المستخدمة في علاج جميع حالات الشعر، مما لاشك فيه أن كل السيدات تقريباً يحرصن بشكل دائم على التمتع بشعر ذا مظهر صحي وقوي، ولكن نتيجة العوامل التي تتعرض لها السيدات بشكل يومي مثل أشعة الشمس الشديدة والكيماويات التي لا يخلو منها أي منتج للعناية بالشعر كالشامبو والصبغات، بالإضافة إلى أدوات تصفيف الشعر وما تسببه من تلف شديد للشعر، فلا يكون أمام السيدات سوى اللجوء إلى علاج ترميم الشعر وذلك حتى يستعيد الشعر حيويته وجماله.ترميم الشعر بالكولاجين
يعتمد علاج الشعر عن طريق عمليات الترميم على المشكلة التي يعاني منها الشعر فكل مشكلة في الشعر لها نوع محدد من الترميم، فيمكن أن يعاني الشعر من التساقط ويمكن أن يكون خفيفاً، بالإضافة إلى أنه قد يعاني من الجفاف وتتنوع التقنيات الخاصة بترميم الشعر.
لا سيما يمكن إعادة ترميم الشعر باستخدام العلاجات ذات الخصائص الكيميائية وعلاجات أخري طبيعية يتم تحديد أي منهما سوف يتم استخدامه وفقاً لدرجة التلف التي يعاني منها الشعر، ويتم تحديد كل من درجة التلف والتقنية التي سيتم معالجته عن طريقها من قبل مصفف الشعر الذي سيقوم بعمل الترميم.ما هو الكولاجين
يعد الكولاجين أحد البروتينات المتوافرة بكثرة داخل جسم الإنسان، ويتضمن بروتين الكولاجين باقة متنوعة وكبيرة من الأحماض الأمينية کالهيدروكسي برولين والجلايسين بالإضافة إلى الأرجينين و البرولين، ويعمل للكولاجين على تقوية كل من الشعر والبشرة بالإضافة إلى الجلد والمفاصل والعظام.
لكن حين يتقدم الإنسان في العمر لا يقوم الجسم بإنتاجه بالقدر الكافي مما يتسبب في فقدان المرونة الخاصة بالشعر وحيويته، الترميم بالكولاجين تدوم نتائجه ومظهره على الشعر مدة لا تقل عن شهرين ولكنها تزداد لتصل إلى أربع أشهر، وذلك يتوقف على مدى تلف الشعر والاهتمام به.فوائد ترميم الشعر بالكولاجين
يلجأ الكثير من النساء إلى ترميم الشعر بالبروتين والبعض الآخر يفضل ترميم الشعر بالكولاجين بسبب هذه الفوائد وهي:
- العمل على تقوية بصيلات الشعر حتى يمنع تكسره.
- تقليل الانقسام الذي يتواجد في الأطراف المتقصفة للشعر.
- فرد التجاعيد المتواجدة في الشعر مما يسهل تحكمك فيه.
- العمل على حماية بصيلات الشعر من الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها نتيجة استخدام أدوات تصفيف الشعر.
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ترميم الشعر بالكولاجين من أفضل الطرق المستخدمة في علاج جميع حالات الشعر، مما لاشك فيه أن كل السيدات تقريباً يحرصن بشكل دائم على التمتع بشعر ذا مظهر صحي وقوي، ولكن نتيجة العوامل التي تتعرض لها السيدات بشكل يومي مثل أشعة الشمس الشديدة والكيماويات التي لا يخلو منها أي منتج للعناية بالشعر كالشامبو والصبغات، بالإضافة إلى أدوات تصفيف الشعر وما تسببه من تلف شديد للشعر، فلا يكون أمام السيدات سوى اللجوء إلى علاج ترميم الشعر وذلك حتى يستعيد الشعر حيويته وجماله.ترميم الشعر بالكولاجين
يعتمد علاج الشعر عن طريق عمليات الترميم على المشكلة التي يعاني منها الشعر فكل مشكلة في الشعر لها نوع محدد من الترميم، فيمكن أن يعاني الشعر من التساقط ويمكن أن يكون خفيفاً، بالإضافة إلى أنه قد يعاني من الجفاف وتتنوع التقنيات الخاصة بترميم الشعر.
لا سيما يمكن إعادة ترميم الشعر باستخدام العلاجات ذات الخصائص الكيميائية وعلاجات أخري طبيعية يتم تحديد أي منهما سوف يتم استخدامه وفقاً لدرجة التلف التي يعاني منها الشعر، ويتم تحديد كل من درجة التلف والتقنية التي سيتم معالجته عن طريقها من قبل مصفف الشعر الذي سيقوم بعمل الترميم.ما هو الكولاجين
يعد الكولاجين أحد البروتينات المتوافرة بكثرة داخل جسم الإنسان، ويتضمن بروتين الكولاجين باقة متنوعة وكبيرة من الأحماض الأمينية کالهيدروكسي برولين والجلايسين بالإضافة إلى الأرجينين و البرولين، ويعمل للكولاجين على تقوية كل من الشعر والبشرة بالإضافة إلى الجلد والمفاصل والعظام.
لكن حين يتقدم الإنسان في العمر لا يقوم الجسم بإنتاجه بالقدر الكافي مما يتسبب في فقدان المرونة الخاصة بالشعر وحيويته، الترميم بالكولاجين تدوم نتائجه ومظهره على الشعر مدة لا تقل عن شهرين ولكنها تزداد لتصل إلى أربع أشهر، وذلك يتوقف على مدى تلف الشعر والاهتمام به.فوائد ترميم الشعر بالكولاجين
يلجأ الكثير من النساء إلى ترميم الشعر بالبروتين والبعض الآخر يفضل ترميم الشعر بالكولاجين بسبب هذه الفوائد وهي:
- العمل على تقوية بصيلات الشعر حتى يمنع تكسره.
- تقليل الانقسام الذي يتواجد في الأطراف المتقصفة للشعر.
- فرد التجاعيد المتواجدة في الشعر مما يسهل تحكمك فيه.
- العمل على حماية بصيلات الشعر من الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها نتيجة استخدام أدوات تصفيف الشعر.
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