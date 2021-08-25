طريقة عمل رايس كيك سهلة وسريعة ومكونات بسيطة

طريقة عمل رايس كيك من أهم الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات حيث يعتبر رايس كيك بالشوكولاته واحدًا من أهم أنواع الحلويات التي يقبل عليها العديد من أفراد الأسرة وهي من أطباق الحلوى الشهيرة في كبرى المحلات، مثل البسبوسة بالقشطة البلدي بالإضافة إلى أنه من الممكن عمل رايس كيك للرجيم للأفراد المداومين على الأنظمة الغذائية المتعددة والذين يفضلون بودينج الشوكولاتة بجوز الهند الصحي أيضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل رايس كيك السهل في التحضير مثل كرات التمر بجوز الهند.

طريقة عمل رايس كيك

تتميز طريقة عمل رايس كيك بإمكانية إعدادها في المنزل بطريقة سهلة للغاية كما تتميز أيضًا بأنها غير مكلفة تمامًا فهي تتكون من بعض الخامات الأساسية والتي تعتبر موجودة في كل منزل وهي:

مكونات عمل رايس كيك في المنزل

على من يرغب في التحضير الأولى لا بد من توافر المكونات التالية:

عدد 6 أكواب من رايس كريسب.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار 250 جرام من المارشيملو.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ربع الكوب من الشوكولاتة حسب الرغبة.

طريقة تحضير رايس كيك في المنزل

وعن خطوات التحضير في المنزل للرايس كيك فهي تأتي بعد توفير المكونات، وتتمثل في التالي: