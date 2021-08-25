طريقة عمل بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في المنزل

بودينج الشوكولاتة بجوز الهند يعتبر من أفضل أنواع الحلويات العربية التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة من كبار وصغار وتتميز طريقة عمل حلى البودينج بالسهولة والسرعة مثل طريقة رايس كيك وتستطيع السيدات عمل أكثر من وصفة للبودينج منها طريقة كندر بودنج والذي يفضله الأطفال لحبهم الكبير للشوكولاتة ومن الممكن أن يتم عمل كرات التمر بجوز الهند لتقديم أحلى الحلويات سويًا على سفرة واحدة وفي العزائم تقدم مع البسبوسة بالقشطة البلدي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بودينج الشوكولاتة بجوز الهند.

بودينج الشوكولاتة بجوز الهند

يمكن تحضير بودينج الشوكولاتة بجوز الهند من خلال بعض المكونات البسيطة والموجودة في كل منزل وتتلخص هذه المكونات في:

عدد 3 كوب من الحليب.

مقدار 200 جرام من الشوكولاتة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من نشاء الذرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الباودر.

مقدار ثمن ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ثمن ملعقة صغيرة من القرفة.

عدد 2 ملعقة من الفستق المطحون جيدًا.

عدد 2 ملعقة من البندق المجروش.

عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كمية مناسبة من الكريمة حسب الحاجة.

مكونات بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في المنزلطريقة تحضير بودينج الشوكولاتة مع جوز الهند

وعن تحضيرات الوصفة من البداية إلى الانتهاء فهي: