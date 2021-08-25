طريقة عمل بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في المنزل

بودينج الشوكولاتة بجوز الهند يعتبر من أفضل أنواع الحلويات العربية التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة من كبار وصغار وتتميز طريقة عمل حلى البودينج بالسهولة والسرعة مثل طريقة رايس كيك وتستطيع السيدات عمل أكثر من وصفة للبودينج منها طريقة كندر بودنج والذي يفضله الأطفال لحبهم الكبير للشوكولاتة ومن الممكن أن يتم عمل كرات التمر بجوز الهند لتقديم أحلى الحلويات سويًا على سفرة واحدة وفي العزائم تقدم مع البسبوسة بالقشطة البلدي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بودينج الشوكولاتة بجوز الهند.بودينج الشوكولاتة بجوز الهند
يمكن تحضير بودينج الشوكولاتة بجوز الهند من خلال بعض المكونات البسيطة والموجودة في كل منزل وتتلخص هذه المكونات في:مكونات بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في المنزل
- عدد 3 كوب من الحليب.
- مقدار 200 جرام من الشوكولاتة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من نشاء الذرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الباودر.
- مقدار ثمن ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ثمن ملعقة صغيرة من القرفة.
- عدد 2 ملعقة من الفستق المطحون جيدًا.
- عدد 2 ملعقة من البندق المجروش.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- كمية مناسبة من الكريمة حسب الحاجة.
وعن تحضيرات الوصفة من البداية إلى الانتهاء فهي:
- في الخلاط الكهربائي يتم خفق كل من الكريمة وكمية من الحليب لحين الحصول على خليط متجانس، ومن ثم يتم وضعه في الثلاجة.
- يتم إحضار وعاء آخر ونقوم بوضع كل من القرفة والفانيليا السائلة وكذلك السكر والكاكاو والحليب وباقي المكونات ونقوم بخلطهم جيدًا باستخدام مضرب اليد.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب إلى أن يغلي الحليب ونقوم بعد ذلك بالاستمرار في التقليب لمدة تتراوح ما بين ربع إلى ثلث الساعة.
- بعد ثلث الساعة نقوم بإضافة الشوكولاتة إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين ذوبان الشوكولاتة بالكامل.
- نقوم بعد ذلك بوضع البودينج بعد تجهيزه في أكواب التقديم ونتركه حتى يبرد ومن ثم يتم إدخاله إلى الثلاجة لعدة ساعات.
- نقوم بعد ذلك بإخراج البودينج من الثلاجة ونضع فوقه بعض من الكريمة السابق تجهيزها وكذلك بعض من جوز الهند والمكسرات.
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بودينج الشوكولاتة بجوز الهند يعتبر من أفضل أنواع الحلويات العربية التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة من كبار وصغار وتتميز طريقة عمل حلى البودينج بالسهولة والسرعة مثل طريقة رايس كيك وتستطيع السيدات عمل أكثر من وصفة للبودينج منها طريقة كندر بودنج والذي يفضله الأطفال لحبهم الكبير للشوكولاتة ومن الممكن أن يتم عمل كرات التمر بجوز الهند لتقديم أحلى الحلويات سويًا على سفرة واحدة وفي العزائم تقدم مع البسبوسة بالقشطة البلدي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بودينج الشوكولاتة بجوز الهند.بودينج الشوكولاتة بجوز الهند
يمكن تحضير بودينج الشوكولاتة بجوز الهند من خلال بعض المكونات البسيطة والموجودة في كل منزل وتتلخص هذه المكونات في:مكونات بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في المنزل
- عدد 3 كوب من الحليب.
- مقدار 200 جرام من الشوكولاتة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من نشاء الذرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الباودر.
- مقدار ثمن ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ثمن ملعقة صغيرة من القرفة.
- عدد 2 ملعقة من الفستق المطحون جيدًا.
- عدد 2 ملعقة من البندق المجروش.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- كمية مناسبة من الكريمة حسب الحاجة.
وعن تحضيرات الوصفة من البداية إلى الانتهاء فهي:
- في الخلاط الكهربائي يتم خفق كل من الكريمة وكمية من الحليب لحين الحصول على خليط متجانس، ومن ثم يتم وضعه في الثلاجة.
- يتم إحضار وعاء آخر ونقوم بوضع كل من القرفة والفانيليا السائلة وكذلك السكر والكاكاو والحليب وباقي المكونات ونقوم بخلطهم جيدًا باستخدام مضرب اليد.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب إلى أن يغلي الحليب ونقوم بعد ذلك بالاستمرار في التقليب لمدة تتراوح ما بين ربع إلى ثلث الساعة.
- بعد ثلث الساعة نقوم بإضافة الشوكولاتة إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين ذوبان الشوكولاتة بالكامل.
- نقوم بعد ذلك بوضع البودينج بعد تجهيزه في أكواب التقديم ونتركه حتى يبرد ومن ثم يتم إدخاله إلى الثلاجة لعدة ساعات.
- نقوم بعد ذلك بإخراج البودينج من الثلاجة ونضع فوقه بعض من الكريمة السابق تجهيزها وكذلك بعض من جوز الهند والمكسرات.
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