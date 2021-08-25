طريقة عمل كرات التمر بجوز الهند والمكسرات بأرخص المكونات

كرات التمر بجوز الهند تعد من أفضل الحلويات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى احتوائها على العديد من العناصر المفيدة للجسم لذا فإن العديد من السيدات تقوم بالبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل، كما يتم البحث عن طريقة عمل كرات التمر بالسمسم الذي يفضله الأطفال بجانب طريقة عمل رايس كيك ومن أكثر الطرق شهرة أيضًا هو طريقة عمل كرات التمر بالشوكولاتة ويمكن أيضًا تحضير بودينج الشوكولاتة بجوز الهند في نفس الوقت ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كرات التمر بجوز الهند كما قدمنا طريقة عمل البسبوسة بالقشطة البلدي.

كرات التمر بجوز الهند

تتميز كرات التمر بجوز الهند بأنها من الحلويات سهلة الصنع والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ومن مكونات بسيطة، وينبغي توافر بعض المكونات الأساسية لإعدادها وهي:

مقدار 500 جرام من التمر على أن يكون التمر منزوع النواة.

عدد 1 كيس بسكويت.

كمية مناسبة من شوكولا تشيبس حسب الحاجة.

عدد 2 ملعقة لوز من اللوز ويتم تكسيره.

عدد 1 كوب من جوز الهند.

في البداية يتم تكسير البسكويت حتى يصبح ناعمًا ومن ثم نقوم بإضافة التمر ونقلبهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة شكولا تشيبس وكذلك التمر ونقوم بعجن جميع المكونات جيدًا باليد.

بعد عجن المكونات يتم سكب اللوز المكسر على العجينة وإعادة تدويرها مرة أخري لتمتزج جميع المكونات.

نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كور صغيرة وتوضع في جوز الهند لتغطيتها من الخارج.

مكونات طريقة عمل كرات التمر في المنزلطريقة تحضير كرات التمر بجوز الهندطريقة عمل كرات التمر بالمكسرات

من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن أن تقدم لأفراد الأسرة أو الضيوف وتتكون من:

مقدار نصف الكيلو من التمر.

كمية مناسبة من الزبدة السائلة.

مقدار كوب ونصف الكوب من المكسرات المشكلة ويتم طحنها جيدًا.

مقدار كوب واحد من المكسرات المشكلة على أن يتم تكسيرها جميعًا بدون طحن.

كمية مناسبة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من القرفة.

يتم خلط التمر مع الزبدة جيدًا ومن ثم نقوم بإضافة المكسرات المطحونة وكذلك الحبهان ويتم تقليبهم وإضافة القرفة إليهم.

بعد عجن المكونات نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ومن ثم نضعها في المكسرات التي تم تكسيرها وتوضع في أطباق التقديم.

تحضير كرات التمر بالمكسرات