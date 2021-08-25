أسباب انفجار القولون وأعراضه

انفجار القولون هو حالة مرضية تصيب القولون تحدث في جزء من القولون لها أسباب عدة، ولها تبعات صحية، ولا يمكن توقع حدوثها، ولكن هنالك مجموعة من الأعراض التي يجب الانتباه لها كونها تنذر بحدوث انفجار في القولون في حال لم يتم علاجه أو السيطرة على أمراضه، وفي التالي نتعرف على كل ذلك..

أسباب انفجار القولون:

هنالك اعتقاد سائد أن انفجار القولون سببه التوتر العصبي الذي يسبب تهيج القولون، إلا أن ذلك ليس سببًا مباشرًا، فانفجار القولون هو مرحلة أخيرة من أمراض أخرى أصابت القولون، وهي:

التهاب القولون التقرحي.

سرطان القولون.

القولون العصبي.

انسداد الأمعاء.

وجود التصاقات في القولون.

أعراض انفجار القولون:

يسبب انفجار القولون عدد من الأعراض، تسبب آلام متعددة بعضها غير محتمل، وغالبًا الأعراض تكون على الشكل التالي:

آلام شديدة في البطن.

عدم القدرة على الحركة بسبب الألم.

حدوث انتفاخ في البطن وتكون غازات تسبب تقلصات.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

تعب عام وتعرق.

علاج انفجار القولون:

بعد التشخيص الدقيق لحالة انفجار القولون وذلك بالتصوير الطبي بأنواعه، يجب خضوع المريض لعملية جراحية فورية يتم من خلالها:

تنظيف نواتج انفجار القولون من براز وفضلات ورواسب حتى لا تسبب تسمم في الدم.

استئصال الجزء المنفجر في القولون، ثم إعادة وصله بالأمعاء أو علاج المشكلة بطرق جراحية أخرى.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.