دراسة أسترالية: الكالسيوم وفيتامين د يحرقان الدهون الحشوية

تهدد الدهون الحشوية الزائدة حياة الشخص المصاب بها، كما ترتفع لديه احتمالات الوصول إلى عواقب صحية خطيرة، لأن الدهون الحشوية تقع في أعماق الجسم بالقرب من الأعضاء الحيوية، ووفقا لدراسة حديثة أجريت في أستراليا، فإن المزيد من الكالسيوم وفيتامين د في الجسم قد يكون مرتبطا بانخفاض الدهون الحشوية.

الدهون الحشوية مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة

وترتبط الدهون الحشوية بعدد من الحالات الصحية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، وبما أن ما نأكله يؤثر بشكل مباشر على دهون البطن، ينصح خبراء الصحة بتناول نظام غذائي غني بأطعمة معينة معروفة بقدراتها على حرق الدهون، وعندما يكون لدى الشخص مستويات كافية من فيتامين د فإن الجسم يفرز المزيد من هرمون اللبتين، وهو هرمون بروتيني يقلل من الشهية عن طريق نقل معلومات الشبع إلى الدماغ.

دراسة أسترالية تؤكد أهمية فيتامين د والكالسيوم في محاربة الدهون

وأظهرت دراسة أسترالية أن الذين تناولوا وجبة فطور غنية بفيتامين د والكالسيوم قللوا من شهيتهم خلال الـ 24 ساعة التالية، ونقلت صحيفة إكسبريس دايلي عن الدكتورة ليز آبلجيت، مديرة التغذية الرياضية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قولها إن نقص فيتامين د مرتبط بمقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى الجوع والإفراط في تناول الطعام، وعندما يكون هناك ما يكفي من فيتامين د في مجرى الدم، فإن الخلايا الدهنية تبطئ جهودها في تكوين الدهون وتخزينها، وخلصت النتائج التي توصلوا إليها في الدراسة إلى أنه كلما زاد الكالسيوم الموجود في الخلية الدهنية، زادت الدهون التي تحرقها الخلية، وزاد فقدان الوزن.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

السبانخ، الكرنب، فول الصويا، فاصولياء بيضاء، أسماك السردين والسلمون، والأطعمة المدعمة بالكالسيوم، مثل بعض عصير البرتقال ودقيق الشوفان وحبوب الإفطار.

الأطعمة التي توفر فيتامين د

الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسلمون، والأطعمة المدعمة بفيتامين د مثل بعض منتجات الألبان وعصير البرتقال وحليب الصويا والحبوب، إلى جانب لحم كبد البقر، والجبنة وصفار البيض.